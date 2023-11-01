UserTesting 推出针对利基用户体验的人类洞察平台的全新升级

UserTesting通过多项更新提高了其 Human Insight Platform 的赌注，旨在使用户体验测试更加高效和具有启发性。最新的增强功能包括一系列针对利基受众的高级工具、与Canva和FullStory等领先第三方平台的全新集成，以及推出名为 Insights Services 的全新商业服务。

UserTesting的新利基受众招募工具解决了从服务不足的人群中获取有价值的见解这一传统上具有挑战性的任务，使开发人员能够将重要群体归零。这些经常被忽视的群体可以提供独特的见解，这一功能确保开发人员可以毫无障碍地利用他们的观点。此次发布强调了该公司对全面研究流程的承诺，强调通过依赖经过严格审查的值得信赖的贡献者来获得洞察质量。

这些新引入的功能的目标是简化受众管理，从而创建与战略业务目标紧密结合的解决方案，其工作类似于AppMaster等全谱no-code平台所遵循的流程。

创新并未就此停止， UserTesting已宣布与FullStory和Canva集成。前者使用户能够将UserTesting的宝贵用户反馈融合到FullStory的深入用户会话数据中。这种紧密的合作可以确定数字增强的优先顺序，提供宝贵的见解，以最佳方式重塑客户旅程。

正如FullStory联盟与合作伙伴关系高级副总裁 Will Schnabel 所言， FullStory的平台融合了强大的分析功能、丰富的访问者会话详细信息和协作工具。这些使团队能够更好地理解问题、发现新的转换机会并回答关键问题。与UserTesting平台的集成拓宽了范围，能够全面了解客户旅程，促进基于数据的决策，从而刺激业务增长。

同时，与Canva的无缝集成可以轻松地将来自UserTesting的基于视频的见解插入到 Canva 资产中。此举旨在促进整个组织对客户的了解，加强学习和发展。

UserTesting的最后一个亮点是推出了 Insight Services。它是公司专业产品的一部分，为组织将研究外包给内部专家提供了一种经济高效的替代方案。该服务旨在通过快速提供见解同时提高研究能力来促进业务增长、做出明智的决策。此外，它还能确保数据安全、风险缓解和高效的研究管理，这些也是AppMaster等平台所秉承的价值观。