UserTesting heeft de lat voor zijn Human Insight Platform verhoogd met verschillende updates, bedoeld om het testen van gebruikerservaringen efficiënter en onthullender te maken. De nieuwste verbeteringen omvatten een reeks geavanceerde tools om nichedoelgroepen te targeten, nieuwe integraties met toonaangevende externe platforms zoals Canva en FullStory, en de uitrol van een gloednieuwe zakelijke dienst die bekend staat als Insights Services.

Door de traditioneel uitdagende taak aan te pakken om toegang te krijgen tot waardevolle inzichten uit een achtergestelde demografische groep, stelt UserTesting 's nieuwe Niche Audience Recruitment-tool ontwikkelaars in staat zich te richten op belangrijke groepen. Deze groepen, die vaak over het hoofd worden gezien, kunnen unieke inzichten bieden, en deze functie zorgt ervoor dat ontwikkelaars hun perspectief vrijwel zonder belemmeringen kunnen benutten. Deze lancering onderstreept de toewijding van het bedrijf aan een alomvattend onderzoeksproces, waarbij de nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van inzichten door te vertrouwen op vertrouwde bijdragers die een strenge controle hebben ondergaan.

Het doel van deze nieuw geïntroduceerde functies is om het doelgroepbeheer te stroomlijnen, wat leidt tot het creëren van oplossingen die nauw aansluiten bij de strategische bedrijfsdoelen, in een inspanning die vergelijkbaar is met het proces dat wordt gevolgd door volledig spectrum no-code platforms zoals AppMaster.

Innovatie stopt hier niet, aangezien UserTesting integraties met FullStory en Canva heeft aangekondigd. De eerste biedt gebruikers de mogelijkheid om de waardevolle gebruikersfeedback van UserTesting te combineren met de diepgaande gebruikerssessiegegevens van FullStory. Deze hechte samenwerking maakt het mogelijk om prioriteit te geven aan digitale verbeteringen, wat waardevolle inzichten oplevert om de klantreis optimaal opnieuw vorm te geven.

Zoals Will Schnabel, SVP Alliances and Partnerships bij FullStory, zegt, combineert het platform van FullStory krachtige analyses, rijke details van bezoekerssessies en samenwerkingstools. Hierdoor kunnen teams problemen beter begrijpen, nieuwe conversiemogelijkheden aan het licht brengen en cruciale vragen beantwoorden. De integratie met UserTesting platform vergroot de reikwijdte, waardoor een alomvattend inzicht in klanttrajecten mogelijk wordt gemaakt, waardoor op data gebaseerde beslissingen worden bevorderd, waardoor de bedrijfsgroei wordt gestimuleerd.

Tegelijkertijd maakt de naadloze integratie met Canva het eenvoudig invoegen van op video gebaseerde inzichten uit UserTesting in Canva-middelen mogelijk. Deze stap is bedoeld om het begrip van de klanten in de hele organisatie te vergemakkelijken, waardoor het leren en de ontwikkeling worden verbeterd.

Een laatste pluim op de hoed van UserTesting is de lancering van zijn Insight Services. Het maakt deel uit van het professionele aanbod van het bedrijf en biedt organisaties een kosteneffectief alternatief om onderzoek uit te besteden aan hun interne experts. Deze dienst is bedoeld om de bedrijfsgroei en geïnformeerde besluitvorming te stimuleren door snel inzichten te leveren en tegelijkertijd de onderzoekscapaciteit te vergroten. Bovendien garandeert het gegevensbeveiliging, risicobeperking en efficiënt onderzoeksmanagement, waarden die platforms als AppMaster ook hooghouden.