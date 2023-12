UserTesting przedstawia nowe ulepszenia platformy Human Insight ukierunkowanej na niszowe doświadczenia użytkowników

UserTesting podniósł poprzeczkę na swojej platformie Human Insight dzięki kilku aktualizacjom, których celem jest zwiększenie wydajności i odkrywczości testowania doświadczeń użytkowników. Najnowsze ulepszenia obejmują zestaw zaawansowanych narzędzi skierowanych do niszowych odbiorców, świeże integracje z wiodącymi platformami innych firm, takimi jak Canva i FullStory, a także wdrożenie zupełnie nowej usługi biznesowej znanej jako Insights Services.

Podejmując tradycyjnie trudne zadanie uzyskania dostępu do cennych spostrzeżeń od niedostatecznie rozwiniętej grupy demograficznej, nowe narzędzie UserTesting do rekrutacji niszowych odbiorców umożliwia programistom skupienie się na znaczących grupach. Grupy te, często pomijane, mogą zaoferować unikalne spostrzeżenia, a ta funkcja gwarantuje, że programiści mogą wykorzystać ich punkt widzenia niemal bez barier. Ta premiera podkreśla zaangażowanie firmy w kompleksowy proces badawczy, kładąc nacisk na jakość spostrzeżeń poprzez poleganie na zaufanych współautorach, którzy przeszli rygorystyczną weryfikację.

Celem tych nowo wprowadzonych funkcji jest usprawnienie zarządzania odbiorcami, co doprowadzi do stworzenia rozwiązań ściśle zgodnych ze strategicznymi celami biznesowymi, w ramach procesu podobnego do procesu stosowanego w przypadku platform no-code o pełnym spektrum działania, takich jak AppMaster.

Na tym innowacja się nie kończy, gdyż UserTesting ogłosił integracje z FullStory i Canva. Pierwsza z nich oferuje użytkownikom możliwość połączenia cennych opinii użytkowników z UserTesting ze szczegółowymi danymi sesji użytkownika FullStory. Ta ścisła współpraca pozwala na ustalenie priorytetów udoskonaleń cyfrowych, dostarczając cennych informacji pozwalających optymalnie zmienić podróż klienta.

Jak twierdzi Will Schnabel, wiceprezes ds. sojuszy i partnerstw w FullStory, platforma FullStory łączy w sobie zaawansowane narzędzia analityczne, szczegółowe informacje na temat sesji gościa i narzędzia do współpracy. Pozwalają one zespołom lepiej zrozumieć problemy, odkryć nowe możliwości konwersji i odpowiedzieć na kluczowe pytania. Integracja z platformą UserTesting poszerza zakres, umożliwiając kompleksowe zrozumienie podróży klientów, wspierając decyzje oparte na danych, a tym samym stymulując rozwój biznesu.

Jednocześnie bezproblemowa integracja z Canva umożliwia łatwe wstawianie spostrzeżeń wideo z UserTesting do zasobów Canva. To posunięcie ma na celu ułatwienie zrozumienia klientów w całej organizacji, usprawnienie uczenia się i rozwoju.

Ostatnim elementem limitu UserTesting jest uruchomienie usług Insight. Stanowi część profesjonalnej oferty firmy, oferując organizacjom opłacalną alternatywę w zakresie zlecania badań wewnętrznym ekspertom. Usługa ta ma na celu pobudzenie rozwoju biznesu i podejmowanie świadomych decyzji poprzez szybkie dostarczanie spostrzeżeń przy jednoczesnym zwiększeniu potencjału badawczego. Ponadto zapewnia bezpieczeństwo danych, ograniczanie ryzyka i efektywne zarządzanie badaniami, czyli wartości, które pielęgnują również platformy takie jak AppMaster.