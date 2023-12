UserTesting presenta nuovi aggiornamenti per la sua piattaforma Human Insight mirata all'esperienza utente di nicchia

UserTesting ha alzato la posta sulla sua piattaforma Human Insight con diversi aggiornamenti, volti a rendere i test dell'esperienza utente più efficienti e rivelatori. Gli ultimi miglioramenti comprendono una serie di strumenti avanzati per rivolgersi a un pubblico di nicchia, nuove integrazioni con le principali piattaforme di terze parti come Canva e FullStory e il lancio di un nuovissimo servizio aziendale noto come Insights Services.

Affrontando il compito tradizionalmente impegnativo di accedere a informazioni preziose da un gruppo demografico poco servito, il nuovo strumento di reclutamento del pubblico di nicchia di UserTesting consente agli sviluppatori di concentrarsi su gruppi significativi. Questi gruppi, spesso trascurati, possono offrire approfondimenti unici e questa funzionalità garantisce che gli sviluppatori possano sfruttare la loro prospettiva quasi senza barriere. Questo lancio sottolinea l'impegno dell'azienda verso un processo di ricerca completo, enfatizzando la qualità delle informazioni facendo affidamento su collaboratori fidati sottoposti a severi controlli.

L'obiettivo di queste funzionalità appena introdotte è quello di semplificare la gestione del pubblico, portando alla creazione di soluzioni strettamente in linea con gli obiettivi aziendali strategici, in uno sforzo simile al processo seguito da piattaforme no-code a spettro completo come AppMaster.

L'innovazione non si ferma qui, poiché UserTesting ha annunciato integrazioni con FullStory e Canva. Il primo offre agli utenti la possibilità di fondere il prezioso feedback degli utenti di UserTesting con i dati approfonditi della sessione utente di FullStory. Questa stretta collaborazione consente di dare priorità ai miglioramenti digitali, fornendo preziose informazioni per rimodellare il percorso del cliente in modo ottimale.

Come afferma Will Schnabel, vicepresidente senior per alleanze e partnership di FullStory, la piattaforma di FullStory unisce analisi potenti, dettagli approfonditi sulle sessioni dei visitatori e strumenti di collaborazione. Ciò consente ai team di comprendere meglio i problemi, far emergere nuove opportunità di conversione e rispondere a domande cruciali. L'integrazione con la piattaforma di UserTesting amplia l'ambito, consentendo una comprensione completa dei percorsi dei clienti, favorendo decisioni informate sui dati, stimolando così la crescita del business.

Allo stesso tempo, la perfetta integrazione con Canva consente un facile inserimento di approfondimenti basati su video da UserTesting nelle risorse Canva. Questa mossa è destinata a facilitare la comprensione dei clienti all'interno dell'organizzazione, migliorando l'apprendimento e lo sviluppo.

Un ultimo fiore all'occhiello di UserTesting è il lancio dei suoi Insight Services. Fa parte dell'offerta professionale dell'azienda e offre alle organizzazioni un'alternativa economicamente vantaggiosa per esternalizzare la ricerca ai propri esperti interni. Questo servizio mira a stimolare la crescita aziendale e il processo decisionale informato fornendo rapidamente approfondimenti e aumentando al tempo stesso la capacità di ricerca. Inoltre, garantisce la sicurezza dei dati, la mitigazione dei rischi e una gestione efficiente della ricerca, valori sostenuti anche da piattaforme come AppMaster.