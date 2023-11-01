UserTesting, Niş Kullanıcı Deneyimini Hedefleyen İnsan İçgörü Platformu için Yeni Yükseltmeleri Açıkladı

UserTesting kullanıcı deneyimi testlerini daha verimli ve açıklayıcı hale getirmeyi amaçlayan çeşitli güncellemelerle Human Insight Platformunda çıtayı yükseltti. En son iyileştirmeler, niş kitleleri hedeflemek için bir dizi gelişmiş araç, Canva ve FullStory gibi önde gelen üçüncü taraf platformlarla yeni entegrasyonlar ve Insights Services olarak bilinen yepyeni bir iş hizmetinin kullanıma sunulmasını içeriyor.

Yetersiz hizmet alan bir demografiden değerli içgörülere erişme gibi geleneksel olarak zorlu bir görevin üstesinden gelen UserTesting yeni Niş Hedef Kitle İşe Alma aracı, geliştiricilerin önemli gruplara odaklanmasına olanak tanır. Çoğu zaman gözden kaçırılan bu gruplar benzersiz bilgiler sunabilir ve bu özellik, geliştiricilerin neredeyse hiçbir engel olmadan onların bakış açılarından yararlanabilmelerini sağlar. Bu lansman, sıkı bir incelemeden geçen güvenilir katkıda bulunanlara güvenerek içgörü kalitesini vurgulayarak şirketin kapsamlı bir araştırma sürecine olan bağlılığının altını çiziyor.

Yeni tanıtılan bu özelliklerin amacı, AppMaster gibi tam spektrumlu no-code platformların izlediği sürece benzer bir çabayla, hedef kitle yönetimini kolaylaştırmak ve stratejik iş hedefleriyle yakından uyumlu çözümlerin yaratılmasına yol açmaktır.

UserTesting, FullStory ve Canva ile entegrasyonları duyurduğu için yenilikler burada bitmiyor. İlki, kullanıcılara UserTesting değerli kullanıcı geri bildirimlerini FullStory ayrıntılı kullanıcı oturumu verileriyle birleştirme olanağı sunar. Bu sıkı sıkıya bağlı işbirliği, dijital iyileştirmelerin önceliklendirilmesine olanak tanıyor ve müşteri yolculuğunu en iyi şekilde yeniden şekillendirmek için değerli bilgiler sağlıyor.

FullStory İttifaklar ve Ortaklıklar Kıdemli Başkan Yardımcısı Will Schnabel'in ifade ettiği gibi FullStory platformu güçlü analizleri, zengin ziyaretçi oturumu ayrıntılarını ve işbirliği araçlarını harmanlıyor. Bunlar ekiplerin sorunları daha iyi anlamalarına, yeni dönüşüm fırsatlarını ortaya çıkarmalarına ve önemli soruları yanıtlamalarına olanak tanır. UserTesting platformuyla entegrasyon, kapsamı genişleterek müşteri yolculuklarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar, verilere dayalı kararları teşvik eder ve böylece iş büyümesini teşvik eder.

Aynı zamanda Canva ile kusursuz entegrasyon, UserTesting gelen video tabanlı bilgilerin Canva varlıklarına kolayca eklenmesine olanak tanır. Bu hareket, kuruluş genelindeki müşterilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak, öğrenmeyi ve gelişimi artırmak için tasarlanmıştır.

UserTesting şapkasındaki son tüy, Insight Hizmetlerinin lansmanıdır. Şirketin profesyonel hizmetlerinin bir parçası olarak hizmet verir ve kuruluşların araştırmalarını kendi iç uzmanlarına yaptırmaları için uygun maliyetli bir alternatif sunar. Bu hizmet, araştırma kapasitesini artırırken hızlı bir şekilde içgörü sunarak iş büyümesini ve bilinçli karar almayı artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, AppMaster gibi platformların da desteklediği değerler olan veri güvenliğini, risk azaltmayı ve etkili araştırma yönetimini garanti eder.