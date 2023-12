UserTesting stellt neue Upgrades für seine Human Insight-Plattform vor, die auf Nischen-Benutzererlebnisse abzielen

UserTesting hat den Einsatz seiner Human Insight-Plattform mit mehreren Updates erhöht, die darauf abzielen, das Testen der Benutzererfahrung effizienter und aussagekräftiger zu gestalten. Zu den neuesten Verbesserungen gehören eine Reihe fortschrittlicher Tools zur Ansprache von Nischenzielgruppen, neue Integrationen mit führenden Drittanbieterplattformen wie Canva und FullStory sowie die Einführung eines brandneuen Geschäftsdienstes namens Insights Services.

Das neue Niche Audience Recruitment-Tool von UserTesting bewältigt die traditionell schwierige Aufgabe, auf wertvolle Erkenntnisse aus einer unterversorgten Bevölkerungsgruppe zuzugreifen und ermöglicht es Entwicklern, sich auf wichtige Gruppen zu konzentrieren. Diese oft übersehenen Gruppen können einzigartige Einblicke bieten, und diese Funktion stellt sicher, dass Entwickler ihre Perspektive nahezu ohne Hindernisse nutzen können. Diese Einführung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für einen umfassenden Forschungsprozess und legt Wert auf die Qualität der Erkenntnisse, indem es sich auf vertrauenswürdige Mitwirkende verlässt, die einer strengen Überprüfung unterzogen wurden.

Das Ziel dieser neu eingeführten Funktionen besteht darin, die Zielgruppenverwaltung zu optimieren und so Lösungen zu schaffen, die eng an den strategischen Geschäftszielen ausgerichtet sind. Dies ähnelt dem Prozess, der bei vollumfänglichen no-code Plattformen wie AppMaster verfolgt wird.

Die Innovation hört hier nicht auf, denn UserTesting hat Integrationen mit FullStory und Canva angekündigt. Ersteres bietet Benutzern die Möglichkeit, das wertvolle Benutzerfeedback von UserTesting mit den detaillierten Benutzersitzungsdaten von FullStory zu verschmelzen. Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht die Priorisierung digitaler Verbesserungen und liefert wertvolle Erkenntnisse, um die Customer Journey optimal zu gestalten.

Wie Will Schnabel, SVP of Alliances and Partnerships bei FullStory, ausdrückt, vereint die Plattform von FullStory leistungsstarke Analysen, umfassende Details zu Besuchersitzungen und Tools für die Zusammenarbeit. Dadurch können Teams Probleme besser verstehen, neue Konvertierungsmöglichkeiten aufzeigen und entscheidende Fragen beantworten. Die Integration mit der Plattform von UserTesting erweitert den Anwendungsbereich, ermöglicht ein umfassendes Verständnis der Kundenreisen, fördert datenbasierte Entscheidungen und treibt so das Geschäftswachstum voran.

Gleichzeitig ermöglicht die nahtlose Integration mit Canva das einfache Einfügen videobasierter Erkenntnisse aus UserTesting in Canva-Assets. Dieser Schritt soll das Verständnis für die Kunden im gesamten Unternehmen erleichtern und das Lernen und die Entwicklung verbessern.

Ein letzter Höhepunkt von UserTesting ist die Einführung seiner Insight Services. Es ist Teil des professionellen Angebots des Unternehmens und bietet Organisationen eine kostengünstige Alternative, die Forschung an ihre internen Experten auszulagern. Dieser Service zielt darauf ab, das Geschäftswachstum und die fundierte Entscheidungsfindung durch die schnelle Bereitstellung von Erkenntnissen zu fördern und gleichzeitig die Forschungskapazität zu erhöhen. Darüber hinaus gewährleistet es Datensicherheit, Risikominderung und effizientes Forschungsmanagement – ​​Werte, die auch Plattformen wie AppMaster vertreten.