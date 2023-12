UserTesting revela novas atualizações para sua plataforma Human Insight visando nicho de experiência do usuário

UserTesting aumentou a aposta em sua plataforma Human Insight com diversas atualizações, com o objetivo de tornar os testes de experiência do usuário mais eficientes e reveladores. As melhorias mais recentes incluem um conjunto de ferramentas avançadas para atingir públicos de nicho, novas integrações com plataformas líderes de terceiros, como Canva e FullStory, e a implementação de um novo serviço de negócios conhecido como Insights Services.

Enfrentando a tarefa tradicionalmente desafiadora de acessar insights valiosos de um grupo demográfico mal atendido, a nova ferramenta de recrutamento de público de nicho da UserTesting permite que os desenvolvedores se concentrem em grupos significativos. Esses grupos, muitas vezes esquecidos, podem oferecer insights exclusivos, e esse recurso garante que os desenvolvedores possam aproveitar sua perspectiva praticamente sem barreiras. Este lançamento ressalta o compromisso da empresa com um processo de pesquisa abrangente, enfatizando a qualidade dos insights ao contar com colaboradores confiáveis ​​que foram submetidos a uma avaliação rigorosa.

O objetivo desses recursos recém-introduzidos é agilizar o gerenciamento de audiência, levando à criação de soluções que se alinhem estreitamente com os objetivos estratégicos de negócios, em um esforço semelhante ao processo seguido por plataformas no-code espectro completo, como AppMaster.

A inovação não para aqui, já que UserTesting anunciou integrações com FullStory e Canva. O primeiro oferece aos usuários a capacidade de fundir o valioso feedback do usuário UserTesting com os dados detalhados da sessão do usuário FullStory. Esta colaboração estreita permite a priorização de melhorias digitais, fornecendo informações valiosas para remodelar a jornada do cliente de forma otimizada.

Como expressa Will Schnabel, vice-presidente sênior de alianças e parcerias da FullStory, a plataforma da FullStory combina análises poderosas, detalhes ricos de sessões de visitantes e ferramentas de colaboração. Isso permite que as equipes entendam melhor os problemas, descubram novas oportunidades de conversão e respondam a perguntas essenciais. A integração com a plataforma UserTesting amplia o escopo, permitindo uma compreensão abrangente das jornadas dos clientes, promovendo decisões baseadas em dados, estimulando assim o crescimento dos negócios.

Simultaneamente, a integração perfeita com Canva permite a fácil inserção de insights baseados em vídeo do UserTesting nos ativos do Canva. Essa mudança visa facilitar o entendimento dos clientes em toda a organização, melhorando o aprendizado e o desenvolvimento.

Uma última pena no limite da UserTesting é o lançamento de seus Insight Services. Ele atua como parte das ofertas profissionais da empresa, oferecendo uma alternativa econômica para as organizações terceirizarem a pesquisa para seus especialistas internos. Este serviço visa impulsionar o crescimento dos negócios e a tomada de decisões informadas, fornecendo rapidamente insights e aumentando a capacidade de pesquisa. Além disso, garante segurança de dados, mitigação de riscos e gerenciamento eficiente de pesquisas, valores que plataformas como AppMaster também defendem.