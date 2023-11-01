UserTesting представляет свежие обновления своей платформы Human Insight, ориентированной на нишевый пользовательский опыт

UserTesting повысила ставки на своей платформе Human Insight, выпустив несколько обновлений, направленных на то, чтобы сделать тестирование пользовательского опыта более эффективным и информативным. Последние улучшения включают набор передовых инструментов для целевой нишевой аудитории, новую интеграцию с ведущими сторонними платформами, такими как Canva и FullStory, а также внедрение совершенно нового бизнес-сервиса, известного как Insights Services.

Решая традиционно сложную задачу получения ценной информации от недостаточно обслуживаемой демографической группы, новый инструмент UserTesting для набора нишевой аудитории позволяет разработчикам сосредоточиться на важных группах. Эти группы, о которых часто забывают, могут предложить уникальную информацию, и эта функция гарантирует, что разработчики могут практически без препятствий использовать их точку зрения. Этот запуск подчеркивает приверженность компании комплексному исследовательскому процессу, подчеркивая качество аналитической информации, полагаясь на доверенных участников, прошедших строгую проверку.

Целью этих недавно представленных функций является оптимизация управления аудиторией, что приведет к созданию решений, которые точно соответствуют стратегическим бизнес-целям, в процессе, аналогичном процессу, которому следуют полнофункциональные платформы no-code такие как AppMaster.

Инновации на этом не заканчиваются: UserTesting объявила об интеграции с FullStory и Canva. Первый предлагает пользователям возможность объединить ценные отзывы пользователей UserTesting с подробными данными пользовательских сеансов FullStory. Такое тесное сотрудничество позволяет расставлять приоритеты в области цифровых усовершенствований, предоставляя ценную информацию для оптимального изменения пути клиента.

Как отмечает Уилл Шнабель, старший вице-президент по альянсам и партнерству компании FullStory, платформа FullStory сочетает в себе мощную аналитику, подробную информацию о сеансах посетителей и инструменты для совместной работы. Это позволяет командам лучше понимать проблемы, выявлять новые возможности конверсии и отвечать на ключевые вопросы. Интеграция с платформой UserTesting расширяет возможности, позволяя всесторонне понять путь клиента, способствуя принятию решений на основе данных, тем самым стимулируя рост бизнеса.

В то же время полная интеграция с Canva позволяет легко вставлять видеоинформацию из UserTesting в ресурсы Canva. Этот шаг призван облегчить понимание клиентов во всей организации, улучшить обучение и развитие.

Последним достижением UserTesting является запуск Insight Services. Он является частью профессиональных предложений компании, предлагая организациям экономичную альтернативу передаче исследований своим внутренним экспертам. Эта услуга направлена ​​на стимулирование роста бизнеса и принятия обоснованных решений за счет быстрого предоставления аналитической информации и одновременного увеличения исследовательского потенциала. Кроме того, он обеспечивает безопасность данных, снижение рисков и эффективное управление исследованиями — ценности, которые также поддерживают такие платформы, как AppMaster.