تكشف UserTesting عن ترقيات جديدة لمنصة Human Insight الخاصة بها والتي تستهدف تجربة المستخدم المتخصصة

قامت UserTesting برفع الرهان على منصة Human Insight Platform الخاصة بها من خلال العديد من التحديثات، التي تهدف إلى جعل اختبار تجربة المستخدم أكثر كفاءة وكشفًا. تشتمل أحدث التحسينات على مجموعة من الأدوات المتقدمة لاستهداف الجماهير المتخصصة، وعمليات تكامل جديدة مع منصات رائدة تابعة لجهات خارجية مثل Canva و FullStory ، وإطلاق خدمة أعمال جديدة تمامًا تُعرف باسم Insights Services.

من خلال معالجة المهمة التقليدية الصعبة المتمثلة في الوصول إلى رؤى قيمة من مجموعة سكانية محرومة، تسمح أداة توظيف الجمهور المتخصصة الجديدة من UserTesting للمطورين بالتركيز على المجموعات المهمة. يمكن لهذه المجموعات، التي غالبًا ما يتم تجاهلها، تقديم رؤى فريدة من نوعها، وتضمن هذه الميزة للمطورين إمكانية الاستفادة من وجهة نظرهم دون أي عوائق تقريبًا. يؤكد هذا الإطلاق على التزام الشركة بعملية بحث شاملة، مع التركيز على جودة الرؤية من خلال الاعتماد على المساهمين الموثوق بهم الذين خضعوا لفحص صارم.

الهدف من هذه الميزات المقدمة حديثًا هو تبسيط إدارة الجمهور، مما يؤدي إلى إنشاء حلول تتوافق بشكل وثيق مع أهداف العمل الإستراتيجية، في جهد مشابه للعملية التي تتبعها منصات كاملة no-code مثل AppMaster.

لا يتوقف الابتكار هنا، حيث أعلنت UserTesting عن عمليات تكامل مع FullStory و Canva. يوفر الأول للمستخدمين القدرة على دمج تعليقات المستخدم القيمة الخاصة بـ UserTesting مع بيانات جلسة المستخدم المتعمقة لـ FullStory. يسمح هذا التعاون الوثيق بإعطاء الأولوية للتحسينات الرقمية، مما يوفر رؤى قيمة لإعادة تشكيل رحلة العميل على النحو الأمثل.

وكما أوضح ويل شنابل، نائب الرئيس الأول للتحالفات والشراكات في FullStory ، فإن منصة FullStory تمزج بين التحليلات القوية وتفاصيل جلسة الزائر الغنية وأدوات التعاون. يتيح ذلك للفرق فهم المشكلات بشكل أفضل وإبراز فرص التحويل الجديدة والإجابة على الأسئلة المحورية. يعمل التكامل مع منصة UserTesting على توسيع النطاق، مما يتيح فهمًا شاملاً لرحلات العملاء، ويعزز القرارات المستنيرة بالبيانات، وبالتالي تحفيز نمو الأعمال.

وفي الوقت نفسه، يتيح التكامل السلس مع Canva إمكانية إدراج الرؤى المستندة إلى الفيديو من UserTesting بسهولة في أصول Canva. تم إعداد هذه الخطوة لتسهيل فهم العملاء عبر المؤسسة، وتعزيز التعلم والتطوير.

الميزة الأخيرة في غطاء UserTesting هي إطلاق خدمات Insight Services. إنه بمثابة جزء من العروض المهنية للشركة، حيث يقدم بديلاً فعالاً من حيث التكلفة للمؤسسات لالاستعانة بمصادر خارجية للبحث لخبرائها الداخليين. تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز نمو الأعمال واتخاذ القرارات المستنيرة من خلال تقديم الأفكار بسرعة مع زيادة القدرة البحثية. علاوة على ذلك، فهو يضمن أمان البيانات، وتخفيف المخاطر، وإدارة الأبحاث بكفاءة، وهي القيم التي تدعمها أيضًا منصات مثل AppMaster.