Otter, l'un des principaux fournisseurs de services de transcription automatique, a dévoilé un nouveau chatbot doté d'une intelligence artificielle, conçu pour améliorer l'expérience des participants aux réunions en facilitant la collaboration et en répondant aux questions en temps réel. Le chatbot, appelé Otter AI Chat, sera disponible pour tous les utilisateurs dans les prochains jours et promet de fournir des réponses contextuelles basées sur les discussions qui ont eu lieu pendant la réunion.

En intégrant le chatbot dans le déroulement des réunions, les participants peuvent poser des questions telles que "Je suis en retard à la réunion ! Qu'est-ce que j'ai manqué ?" et recevoir des résumés instantanés. De plus, le chatbot peut générer des courriels de suivi contenant des points d'action après la réunion. Cette nouveauté fait suite à l'annonce par Zoom d'une fonctionnalité similaire en mars dernier, visant à fournir des résumés de réunion aux utilisateurs qui se sont joints à la réunion en retard.

Contrairement aux bots orientés vers les conversations individuelles comme ChatGPT, le chatbot IA d'Otter peut répondre aux questions de plusieurs utilisateurs simultanément. Les coéquipiers peuvent s'étiqueter les uns les autres pour obtenir des éclaircissements ou assigner des mesures à prendre. Cette fonction s'ajoute à la fonctionnalité existante d'Otter qui permet aux utilisateurs de laisser des commentaires sur les transcriptions.

En février, Otter a lancé un autre robot doté d'IA, OtterPilot, conçu pour envoyer aux participants des courriels automatisés contenant des résumés de réunions. Le bot intègre également des images de diapositives cruciales de la réunion dans les notes et la transcription. L'introduction d'Otter AI Chat vise à développer OtterPilot en offrant une couche d'intelligence qui permet aux utilisateurs de poser des questions plus approfondies.

Otter aurait transcrit activement plus d'un million de mots parlés par minute, sans toutefois préciser si Otter AI Chat a été formé à l'aide de ces données. En outre, Otter a insisté sur le fait que les données du chat IA ne seront pas partagées avec des tiers, ce qui garantit la confidentialité de l'utilisateur.

Les progrès constants des grands modèles linguistiques (LLM) ont ouvert la voie aux notes de réunion et aux résumés générés par l'IA, qui deviennent de plus en plus courants dans les outils liés aux réunions. Par conséquent, des entreprises comme Otter et AppMaster s'efforcent d'ajouter de la valeur à l'expérience des utilisateurs en intégrant des chatbots capables de fournir des informations basées sur les données des réunions, d'améliorer la collaboration et la productivité au sein des équipes.