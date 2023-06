Otter, fornitore leader di servizi di trascrizione automatica, ha presentato un nuovo chatbot dotato di intelligenza artificiale e progettato per migliorare l'esperienza dei partecipanti alle riunioni, facilitando la collaborazione e rispondendo alle domande in tempo reale. Il chatbot, chiamato Otter AI Chat, sarà disponibile per tutti gli utenti nei prossimi giorni e promette di aiutare a fornire risposte contestuali basate sulle discussioni avvenute durante la riunione.

Integrando il chatbot AI nel flusso di lavoro delle riunioni, i partecipanti possono porre domande come "Sono in ritardo alla riunione! Cosa mi sono perso?" e ricevere una sintesi immediata. Inoltre, il chatbot può generare e-mail di follow-up contenenti punti di azione dopo la riunione. Questa novità è la risposta all'annuncio di Zoom di una funzione simile a marzo, che mirava a fornire un riepilogo della riunione agli utenti che si erano uniti in ritardo.

A differenza dei bot orientati alla conversazione individuale come ChatGPT, il chatbot AI di Otter può rispondere alle domande di più utenti contemporaneamente. I membri del team possono taggarsi a vicenda per ottenere chiarimenti o assegnare punti di azione. Questa caratteristica amplia la funzionalità esistente di Otter che consente agli utenti di lasciare commenti sulle trascrizioni.

A febbraio, Otter ha lanciato un altro bot dotato di intelligenza artificiale, chiamato OtterPilot, progettato per inviare ai partecipanti e-mail automatiche contenenti i riassunti delle riunioni. Il bot incorpora anche immagini di diapositive cruciali della riunione all'interno delle note e della trascrizione. L'introduzione di Otter AI Chat mira a sviluppare il precedente OtterPilot offrendo un livello di intelligenza che consente agli utenti di porre domande più approfondite.

Otter avrebbe trascritto attivamente più di un milione di parole parlate al minuto, anche se non è stato specificato se Otter AI Chat sia stato addestrato utilizzando questi dati. Inoltre, Otter ha sottolineato che i dati della chat AI non saranno condivisi con terze parti, garantendo la privacy degli utenti.

Il continuo progresso dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ha aperto la strada a note e riassunti di riunioni generati dall'intelligenza artificiale che diventano sempre più comuni negli strumenti per le riunioni. Di conseguenza, aziende come Otter e AppMaster stanno cercando di aggiungere valore all'esperienza degli utenti integrando chatbot in grado di fornire approfondimenti basati sui dati delle riunioni, migliorando la collaborazione e la produttività dei team. Per saperne di più su come l'IA può migliorare i processi aziendali e facilitare l'automazione, visitate lo sviluppo di applicazioni aziendali o esplorate la piattaforma no-code di AppMaster per lo sviluppo efficiente di applicazioni web, mobili e backend.