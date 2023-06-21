Компания Otter, ведущий поставщик услуг автоматического транскрибирования, представила нового чат-бота с искусственным интеллектом, призванного улучшить опыт участников совещаний за счет облегчения совместной работы и ответов на вопросы в режиме реального времени. Чатбот, названный Otter AI Chat, будет доступен всем пользователям в ближайшие дни и обещает помочь предоставить контекстные ответы, основанные на обсуждениях, которые происходили во время встречи.

Благодаря интеграции чатбота ИИ в рабочий процесс совещания участники смогут задавать вопросы, например, "Я опоздал на совещание! Что я пропустил?" и получать мгновенные резюме. Более того, чатбот может генерировать последующие электронные письма, содержащие пункты действий после совещания. Это стало ответом на объявление Zoom о выпуске аналогичной функции в марте, направленной на предоставление резюме совещания пользователям, которые, возможно, присоединились к нему с опозданием.

В отличие от ботов, ориентированных на разговор один на один, таких как ChatGPT, чатбот Otter с искусственным интеллектом может отвечать на запросы нескольких пользователей одновременно. Участники команды могут отмечать друг друга для получения разъяснений или назначать пункты действий. Эта функция расширяет существующую функциональность Otter, которая позволяет пользователям оставлять комментарии к расшифровкам.

В феврале Otter запустила еще одного бота с искусственным интеллектом под названием OtterPilot, предназначенного для автоматической отправки участникам совещаний электронных писем с резюме. Бот также вставляет изображения важнейших слайдов совещания в примечания и расшифровку. Появление Otter AI Chat направлено на развитие ранее выпущенного OtterPilot, предлагая интеллектуальный уровень, который позволяет пользователям задавать более глубокие вопросы.

Сообщается, что Otter активно транскрибирует более миллиона устных слов в минуту, хотя компания не уточняет, обучался ли Otter AI Chat на этих данных. Кроме того, компания Otter подчеркнула, что данные чата ИИ не будут передаваться третьим лицам, обеспечивая конфиденциальность пользователей.

Постоянное совершенствование больших языковых моделей (LLM) открыло путь к тому, что генерируемые ИИ заметки и резюме встреч становятся все более обычным явлением в инструментах, связанных с проведением встреч. В результате такие компании, как Otter и AppMaster, стремятся повысить ценность опыта пользователей, интегрируя чат-боты, способные предоставлять выводы на основе данных о совещаниях, улучшая сотрудничество и повышая продуктивность команд. Чтобы узнать больше о том, как ИИ может улучшить бизнес-процессы и способствовать автоматизации, ознакомьтесь с разработкой бизнес-приложений или изучите платформу AppMaster' no-code для эффективной разработки веб-, мобильных и бэкэнд-приложений.