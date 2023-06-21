كشفت Otter ، المزود الرائد لخدمات النسخ التلقائي ، عن روبوت محادثة جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لتعزيز تجربة المشاركين في الاجتماع من خلال تسهيل التعاون والإجابة على الأسئلة في الوقت الفعلي. سيكون برنامج الدردشة ، المسمى Otter AI Chat ، متاحًا لجميع المستخدمين في الأيام القادمة ويعد بالمساعدة في توفير استجابات سياقية بناءً على المناقشات التي جرت خلال الاجتماع.

من خلال دمج روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي في سير عمل الاجتماع ، يمكن للمشاركين طرح أسئلة ، مثل "لقد تأخرت على الاجتماع! ما الذي فاتني؟" وتلقي ملخصات فورية. علاوة على ذلك ، يمكن لروبوت الدردشة إنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة تحتوي على نقاط عمل بعد الاجتماع. يأتي ذلك ردًا على إعلان Zoom عن ميزة مماثلة في مارس ، تهدف إلى تقديم ملخصات للاجتماعات للمستخدمين الذين ربما انضموا مؤخرًا.

على عكس الروبوتات الموجهة للمحادثة الفردية مثل ChatGPT ، يمكن لروبوت الدردشة AI الخاص بـ Otter معالجة الاستفسارات من عدة مستخدمين في وقت واحد. يمكن لزملاء الفريق وضع علامة على بعضهم البعض للتوضيح أو تعيين عناصر العمل. تعمل هذه الميزة على توسيع الوظائف الحالية لـ Otter والتي تتيح للمستخدمين ترك تعليقات على النسخ.

في فبراير ، أطلقت Otter روبوتًا آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى OtterPilot ، مصمم لإرسال رسائل بريد إلكتروني آلية تحتوي على ملخصات الاجتماعات إلى المشاركين. يقوم الروبوت أيضًا بتضمين صور شرائح مهمة من الاجتماع داخل الملاحظات والنسخ. تسعى مقدمة Otter AI Chat إلى البناء على OtterPilot الذي تم إصداره مسبقًا من خلال تقديم طبقة ذكاء تتيح للمستخدمين طرح المزيد من الأسئلة المتعمقة.

وبحسب ما ورد كان Otter ينقل بنشاط أكثر من مليون كلمة منطوقة في الدقيقة ، على الرغم من أنه لم يكن واضحًا بشأن ما إذا كان Otter AI Chat قد تم تدريبه باستخدام هذه البيانات. علاوة على ذلك ، أكد Otter أنه لن يتم مشاركة بيانات دردشة AI مع أطراف ثالثة ، مما يضمن خصوصية المستخدم.

مهد التقدم المستمر لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الطريق لملاحظات وملخصات الاجتماعات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتصبح شائعة بشكل متزايد في الأدوات المتعلقة بالاجتماعات. نتيجة لذلك ، تسعى شركات مثل Otter و AppMaster جاهدة لإضافة قيمة إلى تجارب المستخدمين من خلال دمج روبوتات المحادثة القادرة على توفير رؤى تستند إلى بيانات الاجتماع ، وتعزيز التعاون والإنتاجية داخل الفرق. لمعرفة المزيد حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز العمليات التجارية وتسهيل الأتمتة ، تحقق من تطوير تطبيقات الأعمال أو استكشف منصة AppMaster التي لا تحتوي على تعليمات برمجية من أجل التطوير الفعال لتطبيقات الويب والجوال والخلفية.