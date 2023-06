Otter, ein führender Anbieter von automatischen Transkriptionsdiensten, hat einen neuen KI-gesteuerten Chatbot vorgestellt, der die Erfahrung von Meeting-Teilnehmern verbessern soll, indem er die Zusammenarbeit erleichtert und Fragen in Echtzeit beantwortet. Der Chatbot mit dem Namen Otter AI Chat wird in den kommenden Tagen allen Nutzern zur Verfügung stehen und verspricht, kontextbezogene Antworten auf der Grundlage der während des Meetings geführten Diskussionen zu geben.

Durch die Integration des KI-Chatbots in den Meeting-Workflow können die Teilnehmer Fragen stellen, wie z. B. "Ich bin zu spät zum Meeting gekommen! Was habe ich verpasst?" und erhalten sofortige Zusammenfassungen. Außerdem kann der Chatbot nach dem Meeting Follow-up-E-Mails mit Aktionspunkten generieren. Damit reagiert Zoom auf die Ankündigung einer ähnlichen Funktion im März, die darauf abzielt, Nutzern, die sich verspätet haben, Zusammenfassungen von Meetings zu liefern.

Im Gegensatz zu auf Einzelgespräche ausgerichteten Bots wie ChatGPT kann der KI-Chatbot von Otter Anfragen von mehreren Benutzern gleichzeitig beantworten. Teammitglieder können sich gegenseitig zur Klärung markieren oder Aktionspunkte zuweisen. Diese Funktion erweitert die bestehende Funktionalität von Otter, die es Nutzern ermöglicht, Kommentare zu Transkriptionen zu hinterlassen.

Im Februar brachte Otter einen weiteren KI-gesteuerten Bot namens OtterPilot auf den Markt, der automatisierte E-Mails mit Zusammenfassungen von Meetings an die Teilnehmer versendet. Der Bot bettet auch Bilder von wichtigen Folien des Meetings in die Notizen und die Transkription ein. Die Einführung von Otter AI Chat soll auf dem zuvor veröffentlichten OtterPilot aufbauen, indem es eine intelligente Ebene bietet, die es den Nutzern ermöglicht, tiefer gehende Fragen zu stellen.

Otter hat Berichten zufolge aktiv mehr als eine Million gesprochene Wörter pro Minute transkribiert, obwohl es nicht explizit darauf hingewiesen hat, ob Otter AI Chat anhand dieser Daten trainiert wurde. Außerdem betonte Otter, dass die KI-Chat-Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Large Language Models (LLMs) hat den Weg dafür geebnet, dass KI-generierte Meeting-Notizen und Zusammenfassungen in Meeting-Tools immer alltäglicher werden. Unternehmen wie Otter und AppMaster sind daher bestrebt, den Nutzern einen Mehrwert zu bieten, indem sie Chatbots integrieren, die in der Lage sind, auf der Grundlage von Meeting-Daten Erkenntnisse zu liefern und die Zusammenarbeit und Produktivität in Teams zu verbessern. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie KI Geschäftsprozesse verbessern und die Automatisierung erleichtern kann, schauen Sie sich die Entwicklung von Geschäftsanwendungen an oder erkunden Sie die no-code Plattform von AppMaster für die effiziente Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen.