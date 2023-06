Otter, wiodący dostawca usług automatycznej transkrypcji, zaprezentował nowego chatbota opartego na sztucznej inteligencji, zaprojektowanego w celu zwiększenia doświadczenia uczestników spotkań poprzez ułatwienie współpracy i odpowiadanie na pytania w czasie rzeczywistym. Chatbot, nazwany Otter AI Chat, będzie dostępny dla wszystkich użytkowników w najbliższych dniach i obiecuje pomóc w dostarczaniu kontekstowych odpowiedzi w oparciu o dyskusje, które miały miejsce podczas spotkania.

Integrując chatbota AI z przepływem pracy podczas spotkania, uczestnicy mogą zadawać pytania, takie jak "Spóźniłem się na spotkanie! Co mnie ominęło?" i otrzymywać natychmiastowe podsumowania. Co więcej, chatbot może generować wiadomości e-mail zawierające punkty działania po spotkaniu. Jest to odpowiedź na ogłoszenie przez Zoom podobnej funkcji w marcu, mającej na celu dostarczenie podsumowań spotkań użytkownikom, którzy mogli dołączyć późno.

W przeciwieństwie do botów zorientowanych na rozmowę jeden na jeden, takich jak ChatGPT, chatbot AI Otter może odpowiadać na zapytania od wielu użytkowników jednocześnie. Członkowie zespołu mogą oznaczać się nawzajem w celu uzyskania wyjaśnień lub przypisywania elementów działań. Ta funkcja rozszerza istniejącą funkcjonalność Otter, która pozwala użytkownikom zostawiać komentarze na temat transkrypcji.

W lutym Otter uruchomił kolejnego bota opartego na sztucznej inteligencji o nazwie OtterPilot, zaprojektowanego do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail zawierających podsumowania spotkań do uczestników. Bot osadza również obrazy kluczowych slajdów ze spotkania w notatkach i transkrypcji. Wprowadzenie Otter AI Chat ma na celu oparcie się na wcześniej wydanym OtterPilot, oferując warstwę inteligencji, która umożliwia użytkownikom zadawanie bardziej szczegółowych pytań.

Według doniesień, Otter aktywnie transkrybuje ponad milion wypowiadanych słów na minutę, choć nie sprecyzowano, czy Otter AI Chat został przeszkolony przy użyciu tych danych. Co więcej, Otter podkreślił, że dane czatu AI nie będą udostępniane stronom trzecim, zapewniając prywatność użytkowników.

Ciągły rozwój dużych modeli językowych (LLM) utorował drogę dla generowanych przez sztuczną inteligencję notatek i podsumowań spotkań, które stają się coraz bardziej powszechne w narzędziach związanych ze spotkaniami. W rezultacie firmy takie jak Otter i AppMaster dążą do zwiększenia wartości doświadczeń użytkowników poprzez integrację chatbotów zdolnych do dostarczania spostrzeżeń opartych na danych ze spotkań, poprawiających współpracę i produktywność w zespołach.