领先的自动转录服务提供商Otter发布了一款新的人工智能驱动的聊天机器人，旨在通过促进合作和实时回答问题来提高会议参与者的体验。这款名为Otter AI Chat的聊天机器人将在未来几天向所有用户开放，并承诺根据会议期间发生的讨论情况帮助提供上下文答复。

通过将人工智能聊天机器人整合到会议工作流程中，与会者可以提出问题，如 "我的会议迟到了！我错过了什么？我错过了什么？"并收到即时总结。此外，聊天机器人可以在会后生成包含行动要点的后续邮件。这是对Zoom在3月份宣布的类似功能的回应，旨在为可能迟到的用户提供会议摘要。

与ChatGPT等以一对一对话为导向的机器人不同，Otter的人工智能聊天机器人可以同时解决多个用户的询问。团队成员可以互相标记，要求澄清或分配行动项目。这一功能扩展了Otter的现有功能，即允许用户对转录的内容留下评论。

2月，Otter推出了另一个由人工智能驱动的机器人，名为OtterPilot，旨在向与会者发送包含会议摘要的自动电子邮件。该机器人还在笔记和转录中嵌入了会议的关键幻灯片图像。Otter人工智能聊天工具的推出，试图在之前发布的OtterPilot的基础上，提供一个智能层，使用户能够提出更深入的问题。

据报道，Otter一直在积极转录每分钟超过100万个口语，尽管它没有明确说明Otter AI Chat是否使用这些数据进行训练。此外，奥特强调，人工智能聊天数据不会与第三方共享，确保用户隐私。

大型语言模型（LLM）的不断进步，为人工智能生成的会议记录和摘要在会议相关工具中越来越普遍铺平了道路。因此，像Otter和AppMaster 这样的公司正努力通过整合能够根据会议数据提供见解的聊天机器人来为用户的体验增加价值，增强团队内部的协作和生产力。要了解更多关于人工智能如何增强业务流程和促进自动化的信息，请查看商业应用开发或探索AppMaster's no-code platform，以高效开发网络、移动和后端应用。