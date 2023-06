Otter, een toonaangevende aanbieder van automatische transcriptieservices, heeft een nieuwe AI-gestuurde chatbot onthuld die is ontworpen om de ervaring van deelnemers aan vergaderingen te verbeteren door samenwerking te vergemakkelijken en vragen in realtime te beantwoorden. De chatbot, genaamd Otter AI Chat, zal de komende dagen beschikbaar zijn voor alle gebruikers en belooft te helpen bij het geven van contextuele antwoorden op basis van de discussies die tijdens de vergadering hebben plaatsgevonden.

Door de AI-chatbot te integreren in de workflow van vergaderingen, kunnen deelnemers vragen stellen, zoals "Ik ben te laat voor de vergadering! Wat heb ik gemist?" en direct samenvattingen ontvangen. Bovendien kan de chatbot na de vergadering follow-up e-mails genereren met actiepunten. Dit is een reactie op Zoom's aankondiging van een soortgelijke functie in maart, gericht op het geven van samenvattingen van vergaderingen aan gebruikers die te laat zijn gekomen.

In tegenstelling tot één-op-één gesprekken zoals ChatGPT, kan de AI-chatbot van Otter vragen van meerdere gebruikers tegelijk beantwoorden. Teamgenoten kunnen elkaar taggen voor verduidelijking of actiepunten toewijzen. Deze functie is een uitbreiding op Otter's bestaande functionaliteit waarmee gebruikers commentaar kunnen geven op transcripties.

In februari lanceerde Otter een andere AI-bot, OtterPilot, die is ontworpen om automatisch e-mails met samenvattingen van vergaderingen naar deelnemers te sturen. De bot voegt ook afbeeldingen van cruciale dia's van de vergadering toe aan de notities en transcriptie. De introductie van Otter AI Chat bouwt voort op de eerder uitgebrachte OtterPilot door een intelligentielaag aan te bieden waarmee gebruikers diepgaandere vragen kunnen stellen.

Otter heeft naar verluidt actief meer dan een miljoen gesproken woorden per minuut getranscribeerd, hoewel het niet expliciet is geweest of Otter AI Chat is getraind met behulp van deze data. Bovendien benadrukte Otter dat de AI-chatgegevens niet worden gedeeld met derden om de privacy van gebruikers te waarborgen.

De voortdurende vooruitgang van Large Language Models (LLM's) heeft de weg vrijgemaakt voor AI-gegenereerde notities en samenvattingen van vergaderingen om steeds meer gemeengoed te worden in vergadergerelateerde tools. Als gevolg hiervan streven bedrijven als Otter en AppMaster ernaar om waarde toe te voegen aan de ervaringen van gebruikers door chatbots te integreren die in staat zijn om inzichten te verschaffen op basis van vergadergegevens, de samenwerking te verbeteren en de productiviteit binnen teams te verhogen. Als je meer wilt weten over hoe AI bedrijfsprocessen kan verbeteren en automatisering kan vergemakkelijken, bekijk dan de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties of verken AppMaster's no-code platform voor efficiënte ontwikkeling van web-, mobiele en back-end applicaties.