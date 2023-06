A Otter, um dos principais fornecedores de serviços de transcrição automática, revelou um novo chatbot alimentado por IA, concebido para melhorar a experiência dos participantes em reuniões, facilitando a colaboração e respondendo a perguntas em tempo real. O chatbot, denominado Otter AI Chat, estará disponível para todos os utilizadores nos próximos dias e promete ajudar a fornecer respostas contextuais com base nas discussões que tiveram lugar durante a reunião.

Ao integrar o chatbot de IA no fluxo de trabalho da reunião, os participantes podem fazer perguntas, como "Estou atrasado para a reunião! O que é que perdi?" e receber resumos instantâneos. Além disso, o chatbot pode gerar e-mails de acompanhamento com pontos de ação após a reunião. Isto vem em resposta ao anúncio da Zoom de uma funcionalidade semelhante em março, destinada a fornecer resumos das reuniões aos utilizadores que possam ter entrado tarde.

Ao contrário dos bots orientados para uma conversa individual, como o ChatGPT, o chatbot de IA do Otter pode responder a questões de vários utilizadores em simultâneo. Os colegas de equipa podem marcar-se mutuamente para obter esclarecimentos ou atribuir itens de ação. Esta caraterística expande a funcionalidade existente do Otter, que permite aos utilizadores deixar comentários nas transcrições.

Em fevereiro, a Otter lançou outro bot alimentado por IA chamado OtterPilot, concebido para enviar e-mails automáticos com resumos de reuniões aos participantes. O bot também incorpora imagens de diapositivos cruciais da reunião nas notas e na transcrição. A introdução do Otter AI Chat procura desenvolver o OtterPilot lançado anteriormente, oferecendo uma camada de inteligência que permite aos utilizadores colocar questões mais aprofundadas.

O Otter tem estado a transcrever ativamente mais de um milhão de palavras faladas por minuto, embora não tenha sido explícito se o Otter AI Chat foi treinado utilizando estes dados. Além disso, a Otter enfatizou que os dados do chat de IA não serão partilhados com terceiros, garantindo a privacidade do utilizador.

O avanço contínuo dos modelos de linguagem ampla (LLMs) abriu caminho para que as notas e resumos de reuniões gerados por IA se tornem cada vez mais comuns em ferramentas relacionadas a reuniões. Como resultado, empresas como a Otter e a AppMaster estão a esforçar-se por acrescentar valor às experiências dos utilizadores, integrando chatbots capazes de fornecer informações com base em dados de reuniões, melhorando a colaboração e a produtividade das equipas.