Önde gelen bir otomatik transkripsiyon hizmeti sağlayıcısı olan Otter, işbirliğini kolaylaştırarak ve soruları gerçek zamanlı olarak yanıtlayarak toplantı katılımcılarının deneyimini geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli yeni bir sohbet robotunu tanıttı. Otter AI Chat adlı chatbot, önümüzdeki günlerde tüm kullanıcıların kullanımına açılacak ve toplantı sırasında gerçekleşen tartışmalara dayalı olarak bağlamsal yanıtlar sağlamaya yardımcı olmayı vaat ediyor.

Yapay zeka sohbet robotunu toplantı iş akışına entegre ederek katılımcılar "Toplantıya geç kaldım! Neyi kaçırdım?" gibi sorular sorabilir. ve anında özetler alın. Ayrıca, chatbot toplantıdan sonra eylem noktalarını içeren takip e-postaları oluşturabilir. Bu, Zoom'un geç katılmış olabilecek kullanıcılara toplantı özetleri sağlamayı amaçlayan benzer bir özelliği Mart ayında duyurmasına yanıt olarak geldi.

ChatGPT gibi bire bir konuşma odaklı botların aksine, Otter'ın AI chatbot'u aynı anda birden fazla kullanıcıdan gelen sorguları ele alabilir. Takım arkadaşları açıklama için birbirlerini etiketleyebilir veya eylem öğeleri atayabilir. Bu özellik, Otter'ın kullanıcıların transkripsiyonlar hakkında yorum bırakmasına izin veren mevcut işlevselliğini genişletir.

Şubat ayında Otter, katılımcılara toplantı özetlerini içeren otomatik e-postalar göndermek için tasarlanmış, OtterPilot adlı yapay zeka destekli başka bir bot başlattı. Bot ayrıca toplantıdan önemli slaytların görüntülerini notlara ve transkripsiyona yerleştirir. Otter AI Chat'in tanıtımı, kullanıcıların daha derinlemesine sorular sormasını sağlayan bir istihbarat katmanı sunarak daha önce piyasaya sürülen OtterPilot'u geliştirmeyi amaçlıyor.

Otter AI Chat'in bu veriler kullanılarak eğitilip eğitilmediği açık olmasa da, Otter'ın aktif olarak dakikada bir milyondan fazla konuşulan kelimeyi yazıya döktüğü bildirildi. Ayrıca Otter, AI sohbet verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını ve kullanıcı gizliliğinin sağlanacağını vurguladı.

Büyük Dil Modellerinin (LLM'ler) sürekli gelişimi, yapay zeka tarafından oluşturulan toplantı notlarının ve özetlerinin toplantıyla ilgili araçlarda giderek daha yaygın hale gelmesinin yolunu açtı. Sonuç olarak, Otter ve AppMaster gibi şirketler, toplantı verilerine dayalı öngörüler sağlayabilen, ekipler içinde işbirliğini ve üretkenliği geliştirebilen sohbet robotlarını entegre ederek kullanıcı deneyimlerine değer katmaya çalışıyor. Yapay zekanın iş süreçlerini nasıl geliştirebileceği ve otomasyonu nasıl kolaylaştırabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için iş uygulaması geliştirmeye göz atın veya web, mobil ve arka uç uygulamalarının verimli bir şekilde geliştirilmesi için AppMaster kodsuz platformunu keşfedin.