Selon la récente enquête 2023 Developer Nation de SlashData, 63 % des développeurs travaillent sur le développement assisté par l'IA ou s'informent à ce sujet, ce qui en fait la principale technologie émergente sur leur radar. Cet engagement remarquable dépasse l'intérêt pour d'autres technologies telles que l'IA générative, la robotique, l'informatique quantique, les voitures autonomes, les applications blockchain sans crypto-monnaie, les crypto-monnaies, la 5G, le métavers, et bien d'autres encore. L'enquête présente les résultats obtenus auprès de plus de 25 000 développeurs de logiciels originaires de plus de 160 pays.

Bien que l'engagement global dans le développement assisté par l'IA ait baissé de 4 % depuis la dernière enquête, l'intensité de l'engagement des développeurs a augmenté. La baisse de l'engagement global, associée à une évolution vers des activités plus actives dans ce domaine, indique que le développement assisté par l'IA arrive rapidement à maturité. La technologie passe du statut de sujet de conversation à la mode à celui d'outil précieux pour une multitude de développeurs.

Les salaires des développeurs de logiciels ont également été évalués dans le rapport. Avec une rémunération annuelle moyenne de plus de 100 000 dollars et une médiane de 75 000 dollars, l'Amérique du Nord arrive en tête des régions les mieux rémunérées. Suivent l'Océanie (89 000 dollars de rémunération moyenne), l'Europe occidentale et Israël (62 000 dollars) et toutes les autres régions dont la rémunération moyenne est inférieure à 48 000 dollars.

En ce qui concerne la satisfaction au travail, 51 % des développeurs dans le monde estiment recevoir une rémunération équitable, tandis que 39 % se considèrent comme sous-compensés et que 11 % seulement estiment gagner plus que ce que leur fonction justifie. Le rapport fait apparaître une distinction intéressante entre les sexes en matière de satisfaction salariale : les hommes sont plus nombreux (16 %) à se sentir sous-payés que les femmes (11 %) et les développeurs non binaires (14 %). À l'inverse, 7 % des femmes pensent qu'elles sont surpayées, contre seulement 4 % des hommes et 1 % des développeurs non binaires.

L'enquête révèle que le sentiment de sous-paiement des développeurs augmente avec l'expérience. Pour chaque année d'expérience, la probabilité qu'un développeur se considère sous-payé augmente de 7 %.

En outre, le rapport se penche sur le rôle des femmes dans le développement de logiciels. Il reconnaît que les femmes ont toujours joué un rôle essentiel, mais souvent négligé, dans ce domaine tout au long de son histoire. La proportion de femmes interrogées dans le cadre de l'enquête a augmenté de 3 % depuis 2021, le pourcentage le plus élevé (22 %) se situant dans la tranche d'âge des 25 à 34 ans, ce qui indique une tendance positive vers une main-d'œuvre plus équilibrée sur le plan des sexes.

Il convient de noter que certains secteurs affichent une représentation plus élevée des femmes que d'autres. Par exemple, la réalité virtuelle (33 %), la réalité augmentée (28 %) et les jeux vidéo (28 %) affichent un pourcentage plus élevé de développeuses, tandis que les services backend (13 %), les applications web et SaaS (16 %) et l'IoT industriel (20 %) sont à la traîne. Dans les postes de direction, le rapport révèle que 14 % des hommes occupent des rôles de chef d'équipe technique, contre seulement 8 % des femmes.

