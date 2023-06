Laut der jüngsten Umfrage von SlashData im Jahr 2023 Developer Nation arbeiten 63 % der Entwickler an der KI-gestützten Entwicklung oder informieren sich darüber, womit sie die wichtigste aufkommende Technologie auf ihrem Radar ist. Dieses bemerkenswerte Engagement übertrifft das Interesse an anderen Technologien wie generativer KI, Robotik, Quantencomputing, selbstfahrenden Autos, Blockchain-Anwendungen ohne Kryptowährungen, Kryptowährungen, 5G, dem Metaverse und mehr. Die Umfrage enthält Ergebnisse von über 25.000 Softwareentwicklern aus mehr als 160 Ländern.

Obwohl das Gesamtengagement in der KI-gestützten Entwicklung seit der letzten Umfrage um 4 % gesunken ist, hat die Intensität des Engagements unter den Entwicklern zugenommen. Der Rückgang des Gesamtengagements in Verbindung mit einer Verlagerung hin zu einer aktiveren Beschäftigung mit dem Thema zeigt, dass die KI-gestützte Entwicklung schnell reift. Die Technologie entwickelt sich von einem trendigen Gesprächsthema zu einem wertvollen Werkzeug für eine Vielzahl von Entwicklern.

Auch die Gehälter von Softwareentwicklern wurden in dem Bericht bewertet. Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von über 100.000 Dollar und einem Median von 75.000 Dollar führt Nordamerika die Liste der am besten bezahlten Regionen an. Dahinter folgen Ozeanien (89.000 $ Durchschnittsgehalt), Westeuropa und Israel (62.000 $) und alle anderen Regionen mit einem Durchschnittseinkommen von unter 48.000 $.

Was die Arbeitszufriedenheit betrifft, so sind 51 % der Entwickler weltweit der Meinung, dass sie eine angemessene Vergütung erhalten, während 39 % der Meinung sind, dass sie zu wenig verdienen, und nur 11 % der Meinung sind, dass sie mehr verdienen, als ihre Rolle rechtfertigt. Der Bericht zeigt einen interessanten Unterschied in der Gehaltszufriedenheit zwischen den Geschlechtern: mehr Männer (16 %) fühlen sich unterbezahlt als Frauen (11 %) und nicht-binäre Entwickler (14 %). Umgekehrt finden 7 % der Frauen, dass sie überbezahlt sind, im Gegensatz zu nur 4 % der Männer und 1 % der nicht-binären Entwickler.

Die Umfrage zeigt, dass die Wahrnehmung der Unterbezahlung mit der Erfahrung zunimmt. Mit jedem Jahr Erfahrung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Entwickler sich für unterbezahlt hält, um 7 %.

Außerdem befasst sich der Bericht mit der Rolle der Frauen in der Softwareentwicklung. Er erkennt an, dass Frauen in diesem Bereich seit jeher eine entscheidende, aber oft übersehene Rolle gespielt haben. Der Anteil der weiblichen Befragten ist seit 2021 um 3 % gestiegen, wobei der größte Anteil (22 %) in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen zu verzeichnen ist, was auf einen positiven Trend hin zu einer ausgewogeneren Verteilung der Geschlechter in der Belegschaft hinweist.

Es ist zu beachten, dass in bestimmten Sektoren mehr Frauen vertreten sind als in anderen. So weisen beispielsweise Virtual Reality (33 %), Augmented Reality (28 %) und Videospiele (28 %) einen höheren Prozentsatz an weiblichen Entwicklern auf, während Backend-Services (13 %), Webanwendungen und SaaS (16 %) und industrielles IoT (20 %) dahinter zurückbleiben. Bei den Führungspositionen zeigt der Bericht, dass 14 % der Männer technische Teamleiterpositionen innehaben, verglichen mit nur 8 % der Frauen.

No-Code-Plattformen wie AppMaster bieten die Möglichkeit, diese Ungleichheiten zu mildern, indem sie einem breiteren Spektrum von Personen, unabhängig von ihrem technischen Hintergrund, die Teilnahme an der Softwareentwicklung ermöglichen. Die Plattform AppMaster bietet den Nutzern eine leistungsstarke, umfassende Lösung zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen mit einem visuellen Ansatz, der dazu beitragen könnte, die Geschlechterlücke in der Branche zu schließen.