De acordo com o recente inquérito 2023 Developer Nation realizado por SlashData, 63% dos programadores estão a trabalhar ou a aprender sobre o desenvolvimento assistido por IA, o que faz com que seja a principal tecnologia emergente no seu radar. Este envolvimento notável ultrapassa o interesse noutras tecnologias, como a IA generativa, a robótica, a computação quântica, os carros autónomos, as aplicações de blockchain sem criptomoeda, a criptomoeda, o 5G, o metaverso e muito mais. O inquérito apresenta resultados de mais de 25 000 programadores de software provenientes de mais de 160 países.

Embora o envolvimento geral no desenvolvimento assistido por IA tenha caído 4% desde a última pesquisa, a intensidade do envolvimento entre os desenvolvedores aumentou. A diminuição do envolvimento global, associada a uma mudança para actividades mais activas no âmbito do tema, indica que o desenvolvimento assistido por IA está a amadurecer rapidamente. A tecnologia está a deixar de ser um tópico de conversa de tendência para se tornar uma ferramenta valiosa para uma multidão de programadores.

Os salários dos programadores de software também foram avaliados no relatório. Com uma compensação média anual de mais de $100k e uma mediana de $75k, a América do Norte lidera o pacote como a região mais bem paga. Seguem-se a Oceânia ($89k de compensação média), a Europa Ocidental e Israel ($62k) e todas as outras regiões com ganhos médios inferiores a $48k.

No que diz respeito à satisfação com o trabalho, 51% dos programadores a nível mundial acreditam que recebem uma compensação justa, enquanto 39% se consideram subcompensados e apenas 11% sentem que ganham mais do que aquilo que a sua função justifica. O relatório apresenta uma distinção interessante na satisfação salarial entre géneros: mais homens (16%) sentem-se mal pagos em comparação com as mulheres (11%) e os programadores não binários (14%). Por outro lado, 7% das mulheres consideram que são demasiado bem pagas, em contraste com apenas 4% dos homens e 1% dos programadores não binários.

O inquérito revela que a percepção dos programadores de que são mal pagos aumenta com a experiência. Por cada ano de experiência, há um aumento de 7% na probabilidade de um programador se considerar mal remunerado.

Além disso, o relatório analisa o papel das mulheres no desenvolvimento de software. Reconhece que as mulheres têm desempenhado um papel fundamental, mas muitas vezes negligenciado, neste domínio ao longo da sua história. A proporção de mulheres inquiridas no inquérito aumentou 3% desde 2021, com a maior percentagem (22%) na faixa etária dos 25 aos 34 anos, o que significa uma tendência positiva para uma força de trabalho mais equilibrada em termos de género.

É de notar que certos setores apresentam uma maior representação de mulheres do que outros. Por exemplo, a realidade virtual (33%), a realidade aumentada (28%) e os videojogos (28%) apresentam uma maior percentagem de mulheres programadoras, enquanto os serviços de backend (13%), as aplicações Web e SaaS (16%) e a IoT industrial (20%) ficam para trás. Em posições de liderança, o relatório revela que 14% dos homens ocupam cargos de líderes de equipas técnicas, em comparação com apenas 8% das mulheres.

