Developer Nation 根据最近2023年SlashData 的调查，63%的开发者正在研究或学习人工智能辅助开发，使其成为他们关注的首要新兴技术。这一显著的参与度超过了对其他技术的兴趣，如生成性人工智能、机器人技术、量子计算、自动驾驶汽车、非加密货币区块链应用、加密货币、5G、元空间等等。该调查提出了来自160多个国家的25000多名软件开发人员的调查结果。

虽然自上次调查以来，人工智能辅助开发的总体参与度下降了4%，但开发人员的参与强度却在增加。总体参与度的下降，再加上向该主题内更积极的追求的转变，表明人工智能辅助开发正在迅速成熟。该技术正在从一个流行的谈话话题转变为众多开发人员的宝贵工具。

报告中还对软件开发人员的工资进行了评估。北美地区的平均年薪超过10万美元，中位数为7.5万美元，作为薪酬最高的地区处于领先地位。紧随其后的是大洋洲（平均报酬8.9万美元），西欧和以色列（6.2万美元），以及所有其他地区的平均收入低于4.8万美元。

在谈到工作满意度时，全球51%的开发者认为他们得到了公平的报酬，而39%的人认为自己的报酬不足，只有11%的人认为他们的收入超过了他们的角色所需。该报告显示了性别之间在薪酬满意度方面的有趣区别：与女性（11%）和非二进制开发人员（14%）相比，更多的男性（16%）感到薪酬不足。相反，7%的女性认为他们的工资过高，而男性和非二元的开发者中只有4%和1%。

调查显示，开发人员对报酬过低的看法随着经验的增加而增加。经验每增加一年，开发人员认为自己报酬过低的可能性就会增加7%。

此外，该报告还深入探讨了女性在软件开发中的作用。它承认，在整个历史上，女性在这个领域一直扮演着关键的角色，但往往被忽视。自2021年以来，调查中的女性受访者比例增加了3%，其中25至34岁年龄组的比例最大（22%），这表明在劳动力性别更加平衡方面出现了积极趋势。

应该注意的是，某些部门表现出比其他部门更高的女性代表。例如，虚拟现实（33%）、增强现实（28%）和视频游戏（28%）拥有较大比例的女性开发者，而后台服务（13%）、网络应用和SaaS（16%）和工业物联网（20%）则落后。在领导岗位上，报告显示，14%的男性担任技术团队领导职务，而女性仅占8%。

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