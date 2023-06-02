وفقًا لاستطلاع 2023 Developer Nation الذي أجرته SlashData ، يعمل 63 ٪ من المطورين على التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي أو يتعلمون عنه ، مما يجعله أفضل تقنية ناشئة على رادارهم. تفوق هذه المشاركة الرائعة الاهتمام بالتقنيات الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي ، والروبوتات ، والحوسبة الكمية ، والسيارات ذاتية القيادة ، وتطبيقات blockchain غير المشفرة ، والعملات المشفرة ، و 5 G ، و metaverse ، والمزيد. يعرض الاستطلاع نتائج من أكثر من 25000 مطور برمجيات ينتمون إلى أكثر من 160 دولة.

على الرغم من أن المشاركة الإجمالية في التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي قد انخفضت بنسبة 4٪ منذ الاستطلاع الأخير ، إلا أن كثافة المشاركة بين المطورين قد نمت. يشير الانخفاض في المشاركة الكلية ، إلى جانب التحول نحو الملاحقات الأكثر نشاطًا داخل الموضوع ، إلى أن التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي ينضج بسرعة. تنتقل التكنولوجيا من كونها موضوع محادثة رائج إلى أداة قيمة للعديد من المطورين.

كما تم تقييم رواتب مطوري البرمجيات في التقرير. بمتوسط تعويض سنوي يزيد عن 100 ألف دولار ومتوسط 75 ألف دولار ، تتصدر أمريكا الشمالية المجموعة باعتبارها المنطقة الأعلى ربحًا. تليها أوقيانوسيا (89 ألف دولار في متوسط التعويض) ، وأوروبا الغربية وإسرائيل (62 ألف دولار) ، وجميع المناطق الأخرى التي يقل متوسط دخلها عن 48 ألف دولار.

عندما يتعلق الأمر بالرضا الوظيفي ، يعتقد 51٪ من المطورين على مستوى العالم أنهم يتلقون تعويضات عادلة ، بينما يرى 39٪ أنفسهم على أنهم لا يحصلون على أجر كافٍ ، ويشعر 11٪ فقط أنهم يكسبون أكثر مما يقتضيه دورهم. يعرض التقرير تمييزًا مثيرًا للاهتمام في الرضا عن الرواتب بين الجنسين: يشعر المزيد من الرجال (16٪) بأجر أقل مقارنة بالنساء (11٪) والمطورين غير الثنائيين (14٪). بالمقابل ، تعتقد 7٪ من النساء أنهن يتقاضين أجورًا زائدة ، على عكس 4٪ فقط من الرجال و 1٪ من مطوري البرامج غير الثنائية.

يكشف الاستطلاع أن تصورات المطورين عن الدفع الناقص تزداد مع الخبرة. لكل سنة خبرة ، هناك زيادة بنسبة 7٪ في احتمالية أن يعتبر المطور نفسه أقل من اللازم في التعويض.

علاوة على ذلك ، يتعمق التقرير في دور المرأة في تطوير البرمجيات. وهي تقر بأن النساء قد لعبن باستمرار دورًا محوريًا - ولكن غالبًا ما يتم تجاهله - في هذا المجال طوال تاريخه. زادت نسبة الإناث في الاستطلاع بنسبة 3٪ منذ عام 2021 ، وكانت النسبة الأكبر (22٪) في الفئة العمرية من 25 إلى 34 عامًا ، مما يدل على وجود اتجاه إيجابي في قوة عاملة أكثر توازناً بين الجنسين.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض القطاعات تظهر تمثيلاً أعلى للمرأة من غيرها. على سبيل المثال ، تضم تقنيات الواقع الافتراضي (33٪) والواقع المعزز (28٪) وألعاب الفيديو (28٪) نسبة أكبر من المطوِّرات الإناث ، في حين أن الخدمات الخلفية (13٪) وتطبيقات الويب و SaaS (16٪) و إنترنت الأشياء الصناعي (20٪) متأخر. في المناصب القيادية ، يكشف التقرير أن 14٪ من الرجال يشغلون مناصب قيادية فنية مقارنة بـ 8٪ فقط من النساء.

توفر المنصات الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster فرصًا للتخفيف من هذه التفاوتات من خلال تمكين مجموعة أكبر من الأفراد ، بغض النظر عن خلفياتهم التقنية ، للمشاركة في تطوير البرامج. توفر منصة AppMaster للمستخدمين حلاً قويًا وشاملاً لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام نهج مرئي ، مما قد يساهم في سد الفجوة بين الجنسين داخل الصناعة.