Secondo il recente sondaggio 2023 Developer Nation di SlashData, il 63% degli sviluppatori sta lavorando o imparando a conoscere lo sviluppo assistito dall'IA, rendendola la tecnologia emergente più importante sul loro radar. Questo notevole impegno supera l'interesse per altre tecnologie come l'IA generativa, la robotica, l'informatica quantistica, le auto a guida autonoma, le applicazioni blockchain non crittografiche, le criptovalute, il 5G, il metaverso e altre ancora. L'indagine presenta i risultati di oltre 25.000 sviluppatori di software provenienti da più di 160 Paesi.

Sebbene l'impegno complessivo nello sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale sia diminuito del 4% rispetto all'ultima indagine, l'intensità del coinvolgimento degli sviluppatori è cresciuta. Il calo dell'impegno complessivo, unito allo spostamento verso attività più attive nell'ambito della materia, indica che lo sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale sta maturando rapidamente. La tecnologia sta passando dall'essere un argomento di conversazione di tendenza a uno strumento prezioso per una moltitudine di sviluppatori.

Nel rapporto sono stati valutati anche gli stipendi degli sviluppatori di software. Con un compenso medio annuo di oltre 100 mila dollari e una mediana di 75 mila dollari, il Nord America è in testa alla classifica delle regioni più pagate. Seguono l'Oceania (89 mila dollari di retribuzione media), l'Europa occidentale e Israele (62 mila dollari) e tutte le altre regioni con retribuzioni medie inferiori a 48 mila dollari.

Per quanto riguarda la soddisfazione lavorativa, il 51% degli sviluppatori a livello globale ritiene di ricevere un compenso equo, mentre il 39% si considera sottocompensato e solo l'11% ritiene di guadagnare più di quanto il proprio ruolo giustifichi. Il rapporto mostra un'interessante distinzione nella soddisfazione salariale tra i generi: più uomini (16%) si sentono sottopagati rispetto alle donne (11%) e agli sviluppatori non binari (14%). Al contrario, il 7% delle donne ritiene di essere strapagato, contro appena il 4% degli uomini e l'1% degli sviluppatori non-binari.

L'indagine rivela che la percezione degli sviluppatori di essere sottopagati aumenta con l'esperienza. Per ogni anno di esperienza, aumenta del 7% la probabilità che uno sviluppatore si consideri sottopagato.

Inoltre, il rapporto analizza il ruolo delle donne nello sviluppo del software. Riconosce che le donne hanno sempre svolto un ruolo fondamentale, ma spesso trascurato, in questo settore nel corso della sua storia. La percentuale di donne intervistate nel sondaggio è aumentata del 3% dal 2021, con la percentuale maggiore (22%) nella fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni, a indicare una tendenza positiva verso una forza lavoro più equilibrata dal punto di vista del genere.

Va notato che alcuni settori presentano una maggiore rappresentanza femminile rispetto ad altri. Ad esempio, la realtà virtuale (33%), la realtà aumentata (28%) e i videogiochi (28%) vantano una percentuale maggiore di sviluppatrici, mentre i servizi backend (13%), le applicazioni web e SaaS (16%) e l'IoT industriale (20%) restano indietro. Per quanto riguarda le posizioni di leadership, il rapporto rivela che il 14% degli uomini ricopre ruoli di team leader tecnico, rispetto a solo l'8% delle donne.

Le piattaformeno-code come AppMaster offrono l'opportunità di mitigare queste disparità consentendo a una gamma più ampia di individui, indipendentemente dal loro background tecnico, di partecipare allo sviluppo del software. La piattaforma AppMaster offre agli utenti una soluzione potente e completa per creare applicazioni backend, web e mobili utilizzando un approccio visivo, che potrebbe contribuire a colmare il divario di genere nel settore.