Volgens het recente onderzoek 2023 Developer Nation van SlashData werkt 63% van de ontwikkelaars aan of leert over AI-ondersteunde ontwikkeling, waardoor het de top opkomende technologie op hun radar is. Deze opmerkelijke betrokkenheid overtreft de belangstelling voor andere technologieën zoals generatieve AI, robotica, kwantumcomputing, zelfrijdende auto's, blockchaintoepassingen zonder cryptocurrency, cryptocurrency, 5G, de metaverse en meer. Het onderzoek presenteert bevindingen van meer dan 25.000 softwareontwikkelaars uit meer dan 160 landen.

Hoewel de algemene betrokkenheid bij AI-ondersteunde ontwikkeling sinds de vorige enquête met 4% is gedaald, is de intensiteit van de betrokkenheid onder ontwikkelaars toegenomen. De daling van de algemene betrokkenheid, gekoppeld aan een verschuiving naar actievere bezigheden binnen het onderwerp, geeft aan dat AI-ondersteunde ontwikkeling snel volwassen wordt. De technologie evolueert van een trending conversation topic naar een waardevol instrument voor een veelheid aan ontwikkelaars.

In het rapport werden ook de salarissen van softwareontwikkelaars geëvalueerd. Met een gemiddelde jaarlijkse vergoeding van meer dan 100.000 dollar en een mediaan van 75.000 dollar is Noord-Amerika de best betaalde regio. Daarachter volgen Oceanië (gemiddelde vergoeding van 89.000 dollar), West-Europa en Israël (62.000 dollar) en alle andere regio's met een gemiddelde vergoeding van minder dan 48.000 dollar.

Als het gaat om werktevredenheid, vindt 51% van de ontwikkelaars wereldwijd dat ze een eerlijke vergoeding krijgen, terwijl 39% zichzelf als ondergecompenseerd beschouwt en slechts 11% vindt dat ze meer verdienen dan hun rol rechtvaardigt. Het rapport toont een interessant onderscheid in salaristevredenheid tussen de geslachten: meer mannen (16%) voelen zich onderbetaald dan vrouwen (11%) en niet-binaire ontwikkelaars (14%). Omgekeerd vindt 7% van de vrouwen dat ze overbetaald worden, tegenover slechts 4% van de mannen en 1% van de niet-binaire ontwikkelaars.

Uit het onderzoek blijkt dat de perceptie van onderbetaling bij ontwikkelaars toeneemt met de ervaring. Voor elk jaar ervaring stijgt de kans dat een ontwikkelaar zichzelf als onderbetaald beschouwt met 7%.

Voorts wordt in het rapport ingegaan op de rol van vrouwen bij de ontwikkeling van software. In het rapport wordt erkend dat vrouwen in de loop van de geschiedenis altijd een belangrijke, maar vaak over het hoofd geziene rol hebben gespeeld. Het percentage vrouwelijke respondenten in het onderzoek is sinds 2021 met 3% gestegen, met het grootste percentage (22%) in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar, wat duidt op een positieve trend in een meer genderevenwichtig personeelsbestand.

Opgemerkt zij dat bepaalde sectoren een hogere vertegenwoordiging van vrouwen vertonen dan andere. Zo hebben virtual reality (33%), augmented reality (28%) en videogames (28%) een groter percentage vrouwelijke ontwikkelaars, terwijl backend services (13%), webapps en SaaS (16%) en industrial IoT (20%) achterblijven. In leidinggevende posities blijkt uit het rapport dat 14% van de mannen technische teamleiders zijn, tegenover slechts 8% van de vrouwen.

