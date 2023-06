Według ostatniego badania przeprowadzonego w 2023 r. przez Developer Nation SlashData, 63% deweloperów pracuje lub uczy się o rozwoju wspomaganym przez sztuczną inteligencję, co czyni ją najważniejszą wschodzącą technologią na ich radarze. To niezwykłe zaangażowanie przewyższa zainteresowanie innymi technologiami, takimi jak generatywna sztuczna inteligencja, robotyka, obliczenia kwantowe, autonomiczne samochody, aplikacje blockchain niezwiązane z kryptowalutami, kryptowaluty, 5G, metawersja i inne. Badanie przedstawia wyniki uzyskane od ponad 25 000 twórców oprogramowania pochodzących z ponad 160 krajów.

Chociaż ogólne zaangażowanie w rozwój wspomagany sztuczną inteligencją spadło o 4% od ostatniego badania, intensywność zaangażowania wśród programistów wzrosła. Spadek ogólnego zaangażowania, w połączeniu z przesunięciem w kierunku bardziej aktywnych działań w ramach tematu, wskazuje, że rozwój wspomagany sztuczną inteligencją szybko dojrzewa. Technologia ta przechodzi od bycia modnym tematem rozmów do cennego narzędzia dla wielu programistów.

W raporcie oceniono również wynagrodzenia twórców oprogramowania. Ze średnim rocznym wynagrodzeniem wynoszącym ponad 100 tys. dolarów i medianą 75 tys. dolarów, Ameryka Północna prowadzi jako najlepiej opłacany region. Kolejne miejsca zajmują Oceania (89 tys. USD średniego wynagrodzenia), Europa Zachodnia i Izrael (62 tys. USD) oraz wszystkie pozostałe regiony ze średnimi zarobkami poniżej 48 tys. USD.

Jeśli chodzi o satysfakcję z pracy, 51% deweloperów na całym świecie uważa, że otrzymuje godziwe wynagrodzenie, podczas gdy 39% uważa się za niedostatecznie wynagradzanych, a tylko 11% uważa, że zarabia więcej niż wymaga tego ich rola. Raport pokazuje interesującą różnicę w zadowoleniu z wynagrodzenia między płciami: więcej mężczyzn (16%) czuje się niedostatecznie wynagradzanych w porównaniu do kobiet (11%) i deweloperów niebinarnych (14%). I odwrotnie, 7% kobiet uważa, że są przepłacane, w przeciwieństwie do zaledwie 4% mężczyzn i 1% niebinarnych deweloperów.

Badanie ujawnia, że postrzeganie przez deweloperów niedopłaty rośnie wraz z doświadczeniem. Na każdy rok doświadczenia przypada 7% wzrost prawdopodobieństwa, że deweloper będzie uważał się za niedostatecznie wynagradzanego.

Co więcej, raport analizuje rolę kobiet w rozwoju oprogramowania. Przyznaje, że kobiety konsekwentnie odgrywały kluczową - choć często pomijaną - rolę w tej dziedzinie w całej jej historii. Odsetek respondentek w badaniu wzrósł o 3% od 2021 r., przy czym największy odsetek (22%) odnotowano w grupie wiekowej od 25 do 34 lat, co oznacza pozytywny trend w zakresie bardziej zrównoważonej płciowo siły roboczej.

Należy zauważyć, że niektóre sektory wykazują wyższą reprezentację kobiet niż inne. Na przykład wirtualna rzeczywistość (33%), rzeczywistość rozszerzona (28%) i gry wideo (28%) mogą pochwalić się większym odsetkiem kobiet deweloperów, podczas gdy usługi zaplecza (13%), aplikacje internetowe i SaaS (16%) oraz przemysłowy IoT (20%) pozostają w tyle. Jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, raport ujawnia, że 14% mężczyzn pełni role liderów zespołów technicznych w porównaniu do zaledwie 8% kobiet.

Platformyno-code, takie jak AppMaster, oferują możliwości złagodzenia tych różnic, umożliwiając szerszemu gronu osób, niezależnie od ich wykształcenia technicznego, udział w tworzeniu oprogramowania. Platforma AppMaster zapewnia użytkownikom potężne, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych przy użyciu podejścia wizualnego, co może przyczynić się do zniwelowania różnic między płciami w branży.