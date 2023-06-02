SlashData tarafından yapılan son 2023 Developer Nation anketine göre, geliştiricilerin %63'ü yapay zeka destekli geliştirme üzerinde çalışıyor veya bu konuda bir şeyler öğreniyor, bu da onu radarlarındaki en yeni teknoloji haline getiriyor. Bu dikkate değer katılım, üretken yapay zeka, robotik, kuantum hesaplama, sürücüsüz arabalar, kripto para birimi olmayan blok zinciri uygulamaları, kripto para birimi, 5G, metaverse ve daha fazlası gibi diğer teknolojilere olan ilgiyi geride bırakıyor. Anket, 160'tan fazla ülkeden gelen 25.000'den fazla yazılım geliştiricinin bulgularını sunuyor.

Yapay zeka destekli geliştirmeye genel katılım son anketten bu yana %4 düşmüş olsa da, geliştiriciler arasındaki katılımın yoğunluğu arttı. Konu içinde daha aktif arayışlara geçişle birlikte genel katılımdaki düşüş, yapay zeka destekli geliştirmenin hızla olgunlaştığını gösteriyor. Teknoloji, trend olan bir konuşma konusu olmaktan çok sayıda geliştirici için değerli bir araca dönüşüyor.

Raporda yazılımcıların maaşları da değerlendirildi. Yıllık ortalama 100.000 $'ın üzerinde tazminat ve 75.000 $'lık bir medyan ile Kuzey Amerika, en yüksek ödeme yapan bölge olarak pakete liderlik ediyor. Bunu Okyanusya (89 bin dolar ortalama tazminat), Batı Avrupa ve İsrail (62 bin dolar) ve ortalama kazancı 48 bin doların altında olan diğer tüm bölgeler takip ediyor.

İş tatmini söz konusu olduğunda, dünya genelindeki geliştiricilerin %51'i adil bir ücret aldıklarına inanırken, %39'u kendilerini yetersiz olarak değerlendiriyor ve yalnızca %11'i rollerinin gerektirdiğinden fazlasını kazandığını düşünüyor. Rapor, cinsiyetler arasında maaş memnuniyetinde ilginç bir ayrım gösteriyor: Kadınlara (%11) ve ikili olmayan geliştiricilere (%14) kıyasla daha fazla erkek (%16) daha az maaş aldığını düşünüyor. Tersine, erkeklerin sadece %4'ü ve ikili olmayan geliştiricilerin %1'inin aksine, kadınların %7'si fazla maaş aldıklarını düşünüyor.

Anket, geliştiricilerin eksik ödeme algılarının deneyimle birlikte arttığını ortaya koyuyor. Her bir yıllık deneyim için, bir geliştiricinin kendisini eksik tazmin edilmiş olarak görme olasılığında %7'lik bir artış vardır.

Ayrıca rapor, yazılım geliştirmede kadınların rolüne de değiniyor. Kadınların tarihi boyunca sahada sürekli olarak çok önemli - ancak çoğu zaman gözden kaçan - bir rol oynadığını kabul ediyor. Anketteki kadın katılımcıların oranı 2021'den bu yana %3 arttı ve en yüksek oran (%22) 25-34 yaş grubundaydı ve bu da daha cinsiyet dengeli bir işgücünde olumlu bir eğilime işaret ediyor.

Bazı sektörlerin diğerlerine göre daha yüksek kadın temsili gösterdiğine dikkat edilmelidir. Örneğin, sanal gerçeklik (%33), artırılmış gerçeklik (%28) ve video oyunları (%28) daha büyük oranda kadın geliştiricilere sahipken, arka uç hizmetleri (%13), web uygulamaları ve SaaS (%16) ve endüstriyel IoT (%20) geride kalıyor. Rapor, liderlik pozisyonlarında erkeklerin %14'ünün, kadınların ise yalnızca %8'inin teknik ekip liderliği rollerine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

AppMaster gibi kodsuz platformlar, teknik geçmişleri ne olursa olsun, daha geniş bir yelpazedeki kişilerin yazılım geliştirmeye katılmasını sağlayarak bu eşitsizlikleri azaltma fırsatları sunar. AppMaster platformu, kullanıcılara sektördeki cinsiyet farkını kapatmaya katkıda bulunabilecek görsel bir yaklaşım kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü ve kapsamlı bir çözüm sunar.