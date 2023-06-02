По данным недавнего исследования 2023 Developer Nation, проведенного SlashData, 63% разработчиков работают над разработкой с использованием искусственного интеллекта или изучают его, что делает эту технологию главной в их поле зрения. Эта поразительная активность превосходит интерес к другим технологиям, таким как генеративный ИИ, робототехника, квантовые вычисления, самоуправляемые автомобили, некриптовалютные блокчейн-приложения, криптовалюта, 5G, метавселенная и другие. В исследовании представлены результаты опроса более 25 000 разработчиков программного обеспечения из более чем 160 стран.

Хотя общий уровень вовлеченности в разработку с помощью ИИ снизился на 4% с момента последнего исследования, интенсивность вовлеченности разработчиков выросла. Снижение общего уровня вовлеченности, а также переход к более активным занятиям этой темой говорит о том, что разработка с помощью ИИ быстро развивается. Технология превращается из модной темы для разговоров в ценный инструмент для множества разработчиков.

В отчете также оценивались зарплаты разработчиков программного обеспечения. Со средней годовой зарплатой более 100 тысяч долларов и медианой 75 тысяч долларов, Северная Америка лидирует как самый высокооплачиваемый регион. За ней следуют Океания (средняя компенсация $89 тыс.), Западная Европа и Израиль ($62 тыс.), а также все остальные регионы со средним заработком ниже $48 тыс.

Что касается удовлетворенности работой, 51% разработчиков во всем мире считают, что получают справедливую компенсацию, в то время как 39% считают себя недооцененными, и только 11% считают, что зарабатывают больше, чем того требует их роль. Отчет демонстрирует интересные различия в удовлетворенности зарплатой между полами: больше мужчин (16%) считают, что им недоплачивают, по сравнению с женщинами (11%) и небинарными разработчиками (14%). И наоборот, 7% женщин считают, что им переплачивают, в отличие от 4% мужчин и 1% небинарных разработчиков.

Исследование показало, что восприятие разработчиками недоплаты растет с увеличением опыта. С каждым годом опыта вероятность того, что разработчик будет считать себя недооцененным, увеличивается на 7%.

Кроме того, в отчете рассматривается роль женщин в разработке программного обеспечения. В нем признается, что женщины на протяжении всей своей истории играли ключевую, но часто упускаемую из виду роль в этой области. Доля женщин, принявших участие в опросе, увеличилась на 3% с 2021 года, причем наибольший процент (22%) приходится на возрастную группу от 25 до 34 лет, что свидетельствует о положительной тенденции к более сбалансированному гендерному составу рабочей силы.

Следует отметить, что в некоторых секторах представленность женщин выше, чем в других. Например, виртуальная реальность (33%), дополненная реальность (28%) и видеоигры (28%) могут похвастаться большим процентом женщин-разработчиков, в то время как бэкенд-сервисы (13%), веб-приложения и SaaS (16%) и промышленный IoT (20%) отстают. Что касается руководящих должностей, то, согласно отчету, 14% мужчин занимают должности руководителей технических групп, в то время как среди женщин их всего 8%.

No-code платформы, такие как AppMaster, предлагают возможности для смягчения этого неравенства, позволяя более широкому кругу лиц, независимо от их технического образования, участвовать в разработке программного обеспечения. Платформа AppMaster предоставляет пользователям мощное комплексное решение для создания backend, web и мобильных приложений с использованием визуального подхода, что может способствовать устранению гендерного разрыва в отрасли.