Salesforce propulse l'intégration de l'IA plus loin avec « Einstein Copilot »

Le titan de la technologie, Salesforce , continue de renforcer son intégration de l'IA, réalisant des progrès remarquables depuis l'introduction de son système basé sur l'IA, « Einstein », en 2016. L'objectif d'Einstein était d'étendre les fonctionnalités de l'IA prédictive à toutes les applications Salesforce. Lors de développements récents, il a présenté « Einstein GPT », un modèle d'IA utilisant ChatGPT d'OpenAI, offrant aux utilisateurs la possibilité de se renseigner sur les informations relatives aux produits dans l'ensemble du système, en utilisant un langage de base.

L'innovation de l'entreprise s'est produite lors de la conférence clients Dreamforce qui s'est tenue à San Francisco, au cours de laquelle l'entreprise a dévoilé « Einstein Copilot ». Cet assistant d'IA avancé est conçu pour aider les utilisateurs à interroger le contexte de leurs activités sur la plateforme, pour n'importe quel produit.

La PDG de Salesforce AI, Clara Shih, qui joue un rôle important dans l'orientation de l'IA de l'entreprise, a noté qu'Einstein GPT était la première étape vers la diffusion de l'IA générative sur la plateforme. Elle a souligné l'importance de « Einstein Copilot », expliquant que même si Einstein GPT pouvait fournir une aide automatisée comme la rédaction de réponses par e-mail ou l'assistance du service client, cela n'était pas suffisant pour répondre entièrement aux besoins de nombreux clients.

Einstein Copilot est un assistant d'IA conversationnel développé pour les entreprises. Il aide les employés et les clients à utiliser l'IA générative pour améliorer leur efficacité et leur productivité au travail, en augmentant leurs compétences et leurs capacités, a déclaré Shih dans une interview avec TechCrunch.

L'idée principale derrière la création de l'assistant IA est de permettre aux utilisateurs d'interagir de manière conversationnelle avec lui, pour récupérer les informations nécessaires qui autrement nécessiteraient des connaissances complexes et plusieurs clics. Du côté du commerce, un chef de produit peut s'interroger sur l'introduction d'un nouveau produit ou sur les performances d'un produit spécifique dans une région particulière. Dans le service client, un représentant novice peut consulter sur la façon de traiter un retour sur 30 jours tandis qu'un vendeur peut approfondir son entonnoir de vente actuel. L'approche innovante implique uniquement une conversation en langage simple avec Einstein Copilot pour récupérer les données requises, étant donné que l'assistant IA est formé pour répondre à la requête.

Brent Leary, fondateur et analyste en chef de CRM Essentials, estime que même si l'IA générative est largement intégrée dans les éditeurs de logiciels, Salesforce détient un avantage distinctif. Il a en outre ajouté que la capacité d'Einstein Copilot à être appliqué à une multitude de points de contact avec les clients, y compris le commerce, lui permet d'influencer de multiples interactions avec les clients, améliorant ainsi l'expérience des clients et des employés.

Bien qu’il soit conscient des défis que pourraient poser les grands modèles de langage comme Einstein Copilot, Shih les a admis. Nous comprenons qu’il existe un manque de confiance dans l’IA. Des îlots de données peuvent entraîner des hallucinations et des résultats incomplets ou incorrects, a-t-elle reconnu lors d'un événement de presse.

Cependant, Salesforce vise à résoudre ces problèmes en reliant les outils Einstein Copilot AI aux données de son Data Cloud. Il estime que la construction de son modèle et la réduction de la fragmentation des données peuvent réduire les possibilités d'hallucinations, lorsqu'un modèle fabrique une réponse en raison d'un manque d'informations. La société a également introduit la notion de « couche de confiance », une architecture fondamentale de sécurité, de confidentialité et de gouvernance, visant à renforcer la confiance des clients tout en utilisant les outils d'IA générative Salesforce.

Il convient de noter qu’il est actuellement impossible d’éradiquer complètement les hallucinations dans les grands modèles de langage. À l'heure actuelle, Einstein Copilot est en phase bêta auprès des clients ; cependant, Salesforce n'a pas révélé de date de sortie définitive. Selon des sources de l'entreprise, le « Einstein Trust Layer » sera généralement accessible sur la plateforme Einstein à partir du mois prochain. En comparaison, des plates-formes comme AppMaster , une autre plate no-code leader, se concentrent sur la fourniture d'une interface utilisateur propre et interactive permettant aux utilisateurs avertis et non techniques d'obtenir des résultats orientés solutions.