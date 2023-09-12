تواصل شركة التكنولوجيا العملاقة، Salesforce ، تعزيز تكاملها مع الذكاء الاصطناعي، محققة خطوات ملحوظة منذ تقديم نظامها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، "Einstein"، في عام 2016. كان هدف Einstein هو توسيع وسائل الراحة التنبؤية للذكاء الاصطناعي عبر جميع تطبيقات Salesforce. وفي التطورات الأخيرة، عرضت "Einstein GPT"، وهو نموذج للذكاء الاصطناعي يستخدم ChatGPT الخاص بـ OpenAI، مما يوفر للمستخدمين القدرة على الاستفسار عن المعلومات المتعلقة بالمنتج عبر النظام، باستخدام اللغة الأساسية.

وجاءت القفزة المبتكرة للشركة خلال مؤتمر عملاء Dreamforce الذي عقد في سان فرانسيسكو، حيث كشفت النقاب عن "Einstein Copilot". تم تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي المتقدم هذا لتسهيل المستخدمين في الاستعلام عن سياق أنشطتهم عبر النظام الأساسي لأي منتج.

أشارت كلارا شيه، الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce AI، والتي تلعب دورًا مهمًا في توجيه اتجاه الذكاء الاصطناعي للشركة، إلى أن Einstein GPT كانت الخطوة الأولى نحو نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر المنصة. وشددت على أهمية "Einstein Copilot"، موضحة أنه على الرغم من أن Einstein GPT يمكن أن تقدم مساعدة آلية مثل صياغة ردود البريد الإلكتروني أو مساعدة خدمة العملاء، إلا أنها لم تكن كافية لتلبية احتياجات العديد من العملاء بالكامل.

Einstein Copilot هو مساعد محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره للشركات. وقال شيه في مقابلة مع TechCrunch، إنه يساعد الموظفين والعملاء في توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز كفاءة العمل والإنتاجية، وزيادة مهاراتهم وقدراتهم.

الفكرة الأساسية وراء إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي هي السماح للمستخدمين بالتفاعل معه بشكل محادثة، لاسترداد المعلومات الضرورية التي قد تتطلب معرفة معقدة وإجراءات نقرات متعددة. على الجانب التجاري، قد يتساءل مدير المنتج عن تقديم منتج جديد أو أداء منتج معين في منطقة معينة. في خدمة العملاء، يمكن لممثل مبتدئ استشارة حول كيفية معالجة الإرجاع على مدار 30 يومًا بينما يمكن لمندوب المبيعات التعمق في مسار مبيعاته الحالي. يتضمن النهج المبتكر فقط محادثة باللغة البسيطة مع مساعد آينشتاين لجلب البيانات المطلوبة، نظرًا لأن مساعد الذكاء الاصطناعي مدرب على الإجابة على الاستعلام.

رأى برنت ليري، المؤسس والمحلل الرئيسي لشركة CRM Essentials، أنه على الرغم من دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع عبر شركات البرمجيات، إلا Salesforce تتمتع بالتفوق بشكل مميز. وأضاف أيضًا أن قدرة Einstein Copilot على التطبيق عبر العديد من نقاط اتصال العملاء، بما في ذلك التجارة، تتيح له القدرة على التأثير على تفاعلات العملاء المتعددة، وبالتالي تعزيز تجارب العملاء والموظفين.

على الرغم من إدراكه للتحديات التي قد تشكلها نماذج اللغات الكبيرة مثل أينشتاين مساعد الطيار، إلا أن شيه اعترف بذلك. نحن ندرك أن هناك فجوة ثقة في الذكاء الاصطناعي. واعترفت خلال حدث صحفي أن جزر البيانات يمكن أن تؤدي إلى الهلوسة ومخرجات غير كاملة أو غير صحيحة.

ومع ذلك، تهدف Salesforce إلى معالجة هذه المشكلات من خلال ربط أدوات Einstein Copilot AI ببيانات Data Cloud الخاصة بها. وتعتقد أن بناء نموذجها وتقليل تجزئة البيانات يمكن أن يقلل من احتمالات الهلوسة، حيث يقوم النموذج بتلفيق إجابة بسبب نقص المعلومات. قدمت الشركة أيضًا فكرة "طبقة الثقة"، وهي بنية أساسية للأمان والخصوصية والحوكمة، تهدف إلى تعزيز ثقة العملاء أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية Salesforce.

تجدر الإشارة إلى أنه من المستحيل حاليًا القضاء تمامًا على الهلوسة في النماذج اللغوية الكبيرة. حاليًا، يوجد Einstein Copilot في المرحلة التجريبية مع العملاء؛ ومع ذلك، لم تكشف Salesforce عن تاريخ إصدار محدد. وفقًا لمصادر الشركة، سيكون الوصول إلى "طبقة ثقة آينشتاين" متاحًا بشكل عام عبر منصة أينشتاين اعتبارًا من الشهر المقبل. وبالمقارنة، تركز منصات مثل AppMaster ، وهي منصة رائدة أخرى no-code ، على توفير واجهة مستخدم نظيفة وتفاعلية لتمكين كل من المستخدمين المتمرسين وغير التقنيين من استخلاص النتائج الموجهة نحو الحلول.