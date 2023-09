Salesforce impulsiona ainda mais a integração de IA com o ‘Einstein Copilot’

O titã da tecnologia, Salesforce , continua a fortalecer a sua integração de IA, fazendo progressos notáveis ​​desde a introdução do seu sistema alimentado por IA, 'Einstein', em 2016. O objetivo do Einstein era estender as comodidades de IA preditiva a todas as aplicações Salesforce. Em desenvolvimentos recentes, apresentou o 'Einstein GPT', um modelo de IA que utiliza ChatGPT da OpenAI, oferecendo aos usuários a capacidade de consultar informações relacionadas ao produto em todo o sistema, usando linguagem básica.

O salto inovador para a empresa ocorreu durante a conferência de clientes Dreamforce realizada em São Francisco, onde revelou o 'Einstein Copilot'. Este assistente avançado de IA foi projetado para facilitar aos usuários a consulta sobre o contexto de suas atividades na plataforma, para qualquer produto.

A CEO da Salesforce AI, Clara Shih, que desempenha um papel significativo na orientação da direção da IA ​​da empresa, observou que o Einstein GPT foi o passo inicial para a disseminação da IA ​​generativa em toda a plataforma. Ela sublinhou a importância do 'Einstein Copilot', explicando que embora o Einstein GPT pudesse fornecer ajuda automatizada, como redigir respostas por e-mail ou assistência ao atendimento ao cliente, não era suficiente para atender inteiramente às necessidades de muitos clientes.

Einstein Copilot é um assistente de IA conversacional desenvolvido para empresas. Ele ajuda funcionários e clientes a empregar IA generativa para melhorar sua eficiência e produtividade de trabalho, aumentando suas habilidades e habilidades, disse Shih em entrevista ao TechCrunch.

A ideia principal por trás da criação do assistente de IA é permitir que os usuários interajam de forma conversacional com ele, para recuperar as informações necessárias que, de outra forma, exigiriam conhecimento complexo e múltiplas ações de clique. Do lado comercial, um gerente de produto pode questionar a introdução de um novo produto ou o desempenho de um produto específico em uma determinada região. No atendimento ao cliente, um representante novato pode consultar sobre como processar uma devolução ao longo de 30 dias, enquanto um vendedor pode se aprofundar em seu funil de vendas atual. A abordagem inovadora envolve apenas uma conversa em linguagem simples com o Einstein Copilot para buscar os dados necessários, já que o assistente de IA é treinado para responder à consulta.

Brent Leary, fundador e analista-chefe da CRM Essentials, opinou que, embora a IA generativa esteja sendo amplamente incorporada nas empresas de software, Salesforce detém uma vantagem distinta. Ele acrescentou ainda que a capacidade do Einstein Copilot de ser aplicado em uma infinidade de pontos de contato com o cliente, incluindo o comércio, permite-lhe influenciar múltiplas interações com o cliente, melhorando assim as experiências dos clientes e dos funcionários.

Apesar de estar ciente dos desafios que grandes modelos de linguagem como o Einstein Copilot podem representar, Shih os admitiu. Entendemos que existe uma lacuna de confiança na IA. Ilhas de dados podem resultar em alucinações e resultados incompletos ou incorretos, reconheceu ela durante um evento para a imprensa.

No entanto, Salesforce pretende resolver esses problemas vinculando as ferramentas de IA do Einstein Copilot aos dados de sua nuvem de dados. Acredita que a construção do seu modelo e a redução da fragmentação de dados podem diminuir as possibilidades de alucinação, onde um modelo fabrica uma resposta devido à falta de informação. A empresa também introduziu a noção de “uma camada de confiança”, uma arquitetura fundamental de segurança, privacidade e governança, com o objetivo de aumentar a confiança do cliente ao utilizar ferramentas de IA generativas Salesforce.

Deve-se notar que atualmente é impossível erradicar completamente as alucinações em grandes modelos de linguagem. Atualmente, o Einstein Copilot está em fase beta com os clientes; no entanto, Salesforce não revelou uma data de lançamento definitiva. De acordo com fontes da empresa, o 'Einstein Trust Layer' estará acessível em geral na plataforma Einstein a partir do próximo mês. Em comparação, plataformas como AppMaster , outra plataforma no-code líder, concentram-se em fornecer uma interface de usuário limpa e interativa, capacitando usuários com experiência em tecnologia e não técnicos a obter resultados orientados para soluções.