Salesforce, "Einstein Copilot" ile Yapay Zeka Entegrasyonunu Daha da İleri Taşıyor

Teknoloji devi Salesforce , yapay zeka destekli sistemi 'Einstein'ın 2016 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana kayda değer ilerlemeler kaydederek yapay zeka entegrasyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Einstein'ın amacı, tahmine dayalı yapay zeka olanaklarını tüm Salesforce uygulamalarına yaymaktı. Son gelişmelerde, OpenAI'nin ChatGPT'sini kullanan bir yapay zeka modeli olan 'Einstein GPT'yi sergiledi ve kullanıcılara temel dili kullanarak sistem genelinde ürünle ilgili bilgileri sorgulama olanağı sundu.

Şirketin yenilikçi atılımı, 'Einstein Copilot'un tanıtıldığı San Francisco'da düzenlenen Dreamforce müşteri konferansında gerçekleşti. Bu gelişmiş yapay zeka asistanı, kullanıcıların herhangi bir ürün için platformdaki etkinliklerinin bağlamı hakkında sorgulama yapmasını kolaylaştırmak için tasarlandı.

Şirketin yapay zeka yönünü yönlendirmede önemli bir rol oynayan Salesforce AI CEO'su Clara Shih, Einstein GPT'nin üretken yapay zekanın platform genelinde yayılmasına yönelik ilk adım olduğunu belirtti. 'Einstein Copilot'un öneminin altını çizdi ve Einstein GPT'nin e-posta yanıtlarının taslağının hazırlanması veya müşteri hizmetleri yardımı gibi otomatikleştirilmiş yardım sağlayabilmesine rağmen birçok müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamanın yeterli olmadığını açıkladı.

Einstein Copilot şirketler için geliştirilmiş, konuşmaya dayalı bir yapay zeka asistanıdır. TechCrunch ile yaptığı röportajda Shih, çalışanların ve müşterilerin çalışma verimliliğini ve üretkenliğini artırmak, becerilerini ve yeteneklerini artırmak için üretken yapay zekayı kullanmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Yapay zeka asistanının yaratılmasının ardındaki temel fikir, kullanıcıların onunla konuşarak etkileşimde bulunmasına, aksi takdirde karmaşık bilgi ve çoklu tıklama eylemleri gerektirecek gerekli bilgileri almasına olanak tanımaktır. Ticaret tarafında, bir ürün yöneticisi yeni bir ürünün tanıtılması veya belirli bir ürünün belirli bir bölgedeki performansı hakkında sorular sorabilir. Müşteri hizmetlerinde acemi bir temsilci, 30 gün içinde bir iadenin nasıl işleneceği konusunda danışabilir, satış elemanı ise mevcut satış hunisini daha derinlemesine inceleyebilir. Yenilikçi yaklaşım, AI asistanının sorguyu yanıtlamak üzere eğitilmiş olması koşuluyla, gerekli verileri getirmek için yalnızca Einstein Copilot ile sade bir dil konuşmayı içeriyor.

CRM Essentials'ın kurucusu ve baş analisti Brent Leary, üretken yapay zekanın yazılım şirketleri arasında yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen Salesforce belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Einstein Copilot'un ticaret de dahil olmak üzere çok sayıda müşteri temas noktasında uygulanabilme yeteneğinin, ona birden fazla müşteri etkileşimini etkileme potansiyeli sağladığını, dolayısıyla müşteri ve çalışan deneyimlerini iyileştirdiğini ekledi.

Shih, Einstein Copilot gibi büyük dil modellerinin ortaya çıkarabileceği zorlukların farkında olmasına rağmen bunları kabul etti. Yapay zekaya güven konusunda bir boşluk olduğunun farkındayız. Bir basın etkinliği sırasında veri adacıklarının halüsinasyonlara ve eksik veya yanlış çıktılara yol açabileceğini kabul etti.

Ancak Salesforce, Einstein Copilot AI araçlarını Veri Bulutu verilerine bağlayarak bu sorunların üstesinden gelmeyi hedefliyor. Modelini oluşturmanın ve veri parçalanmalarını azaltmanın, modelin bilgi eksikliği nedeniyle bir cevap ürettiği halüsinasyon olasılığını azaltabileceğine inanıyor. Şirket ayrıca Salesforce üretken yapay zeka araçlarını kullanırken müşteri güvenini artırmayı amaçlayan temel bir güvenlik, gizlilik ve yönetim mimarisi olan 'güven katmanı' kavramını da tanıttı.

Büyük dil modellerinde halüsinasyonları tamamen ortadan kaldırmanın şu anda mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Şu anda Einstein Copilot müşterilerle beta aşamasındadır; ancak Salesforce kesin bir çıkış tarihi açıklamadı. Şirket kaynaklarına göre, 'Einstein Güven Katmanı' önümüzdeki aydan itibaren Einstein platformunda genel olarak erişilebilir olacak. Buna karşılık, bir başka önde gelen no-code platform olan AppMaster gibi platformlar, hem teknoloji meraklısı hem de teknik olmayan kullanıcıların çözüm odaklı sonuçlar elde etmelerini sağlayan temiz ve etkileşimli bir kullanıcı arayüzü sağlamaya odaklanıyor.