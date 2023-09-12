Salesforce 通过“Einstein Copilot”进一步推动人工智能集成

科技巨头Salesforce继续加强其人工智能集成，自 2016 年推出人工智能驱动系统“Einstein”以来取得了显着的进步。Einstein 的目标是将预测性人工智能设施扩展到所有Salesforce应用程序。在最近的开发中，它展示了“Einstein GPT”，这是一种使用 OpenAI 的 ChatGPT 的人工智能模型，使用户能够使用基本语言查询整个系统中的产品相关信息。

该公司的创新飞跃是在旧金山举行的 Dreamforce 客户会议期间实现的，会上推出了“Einstein Copilot”。这款先进的人工智能助手旨在帮助用户查询任何产品在平台上的活动背景。

Salesforce AI 的首席执行官 Clara Shih 在指导公司的 AI 方向方面发挥着重要作用，他指出 Einstein GPT 是跨平台传播生成式 AI 的第一步。她强调了“Einstein Copilot”的重要性，并解释说，尽管 Einstein GPT 可以提供自动化帮助，例如起草电子邮件回复或客户服务帮助，但不足以完全满足许多客户的需求。

Einstein Copilot是一款专为企业开发的对话式人工智能助手。 Shih 在接受 TechCrunch 采访时表示，它可以帮助员工和客户利用生成式人工智能来提高工作效率和生产力，增强他们的技能和能力。

创建人工智能助手的主要想法是允许用户与其进行对话式交互，检索必要的信息，否则需要复杂的知识和多次点击操作。在商务方面，产品经理可能会询问有关推出新产品或特定产品在特定地区的性能的问题。在客户服务中，新手代表可能会咨询如何处理 30 天内的退货，而销售人员则可以更深入地研究当前的销售渠道。鉴于人工智能助手经过训练可以回答查询，创新方法只需要与 Einstein Copilot 进行简单的语言对话即可获取所需的数据。

CRM Essentials 创始人兼首席分析师布伦特·利里 (Brent Leary) 认为，尽管生成式人工智能正在被软件公司广泛采用，但Salesforce拥有明显的优势。他进一步补充说，Einstein Copilot 能够应用于包括商业在内的多个客户接触点，使其有可能影响多个客户交互，从而增强客户和员工的体验。

尽管意识到像 Einstein Copilot 这样的大型语言模型可能带来的挑战，Shih 也承认了这些。我们知道人工智能存在信任差距。她在新闻发布会上承认，数据孤岛可能会导致幻觉以及不完整或不正确的输出。

然而， Salesforce旨在通过将 Einstein Copilot AI 工具与其数据云的数据连接起来来解决这些问题。它相信构建模型并减少数据碎片可以降低产生幻觉的可能性，即模型由于缺乏信息而捏造答案。该公司还引入了“信任层”的概念，这是一种基本的安全、隐私和治理架构，旨在在利用Salesforce生成式人工智能工具的同时增强客户信心。

需要注意的是，目前还不可能完全消除大语言模型中的幻觉。目前，Einstein Copilot 正处于客户测试阶段；不过， Salesforce并未透露具体的发布日期。据公司消息人士透露，从下个月开始，“爱因斯坦信任层”将可以通过爱因斯坦平台普遍访问。相比之下，像AppMaster （另一个领先的no-code平台）这样的平台专注于提供干净且交互式的用户界面，使精通技术和非技术的用户能够获得以解决方案为导向的结果。