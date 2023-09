De technologietitan Salesforce blijft zijn AI-integratie versterken en boekt opmerkelijke vooruitgang sinds de introductie van zijn AI-aangedreven systeem 'Einstein' in 2016. Het doel van Einstein was om voorspellende AI-voorzieningen uit te breiden naar alle Salesforce applicaties. In recente ontwikkelingen werd 'Einstein GPT' getoond, een AI-model dat gebruikmaakt van OpenAI's ChatGPT, dat gebruikers de mogelijkheid biedt om in het hele systeem naar productgerelateerde informatie te informeren, in basistaal.

De innovatieve sprong voor het bedrijf kwam tijdens de Dreamforce-klantenconferentie in San Francisco, waar het 'Einstein Copilot' onthulde. Deze geavanceerde AI-assistent is ontworpen om gebruikers te helpen bij het opvragen van de context van hun activiteiten op het platform, voor elk product.

De CEO van Salesforce AI, Clara Shih, die een belangrijke rol speelt bij het sturen van de AI-richting van het bedrijf, merkte op dat Einstein GPT de eerste stap was in de richting van de verspreiding van generatieve AI over het platform. Ze onderstreepte het belang van 'Einstein Copilot' en legde uit dat hoewel Einstein GPT geautomatiseerde hulp kon bieden, zoals het opstellen van e-mailreacties of hulp bij de klantenservice, dit niet voldoende was om volledig aan de behoeften van veel klanten te voldoen.

Einstein Copilot is een conversationele AI-assistent ontwikkeld voor bedrijven. Het helpt werknemers en klanten bij het inzetten van generatieve AI om hun werkefficiëntie en productiviteit te verbeteren en hun vaardigheden en capaciteiten te vergroten, zei Shih in een interview met TechCrunch.

Het primaire idee achter de creatie van de AI-assistent is om gebruikers in staat te stellen er conversatie mee te voeren, om de noodzakelijke informatie op te halen die anders ingewikkelde kennis en meerdere klikacties zou vereisen. Aan de commerciële kant kan een productmanager vragen stellen over de introductie van een nieuw product of de prestaties van een specifiek product in een bepaalde regio. Op het gebied van de klantenservice kan een beginnende vertegenwoordiger binnen 30 dagen raadplegen over hoe een retourzending moet worden verwerkt, terwijl een verkoper dieper in zijn huidige verkooptrechter kan duiken. De innovatieve aanpak omvat alleen gesprekken in gewone taal met Einstein Copilot om de vereiste gegevens op te halen, aangezien de AI-assistent is getraind om de vraag te beantwoorden.

Brent Leary, de oprichter en hoofdanalist bij CRM Essentials, was van mening dat hoewel generatieve AI breed wordt geïntegreerd in softwarebedrijven, Salesforce duidelijk een voorsprong heeft. Hij voegde eraan toe dat het vermogen van Einstein Copilot om te worden toegepast op een groot aantal klantcontactpunten, waaronder commercie, het mogelijk maakt om meerdere klantinteracties te beïnvloeden, waardoor de klant- en werknemerservaringen worden verbeterd.

Ondanks dat hij zich bewust was van de uitdagingen die grote taalmodellen als Einstein Copilot met zich mee zouden kunnen brengen, gaf Shih deze toe. We begrijpen dat er een vertrouwenskloof op het gebied van AI bestaat. Eilanden vol data kunnen leiden tot hallucinaties en onvolledige of onjuiste output, erkende ze tijdens een persevenement.

Salesforce wil deze problemen echter aanpakken door de AI-tools van Einstein Copilot te koppelen aan de gegevens van zijn Data Cloud. Het is van mening dat het bouwen van zijn model en het verminderen van datafragmentaties de hallucinatiemogelijkheden kan verminderen, waarbij een model een antwoord verzint vanwege een gebrek aan informatie. Het bedrijf introduceerde ook het begrip 'een vertrouwenslaag', een fundamentele architectuur voor beveiliging, privacy en governance, met als doel het vertrouwen van klanten te vergroten en daarbij gebruik te maken van generatieve AI-tools Salesforce.

Opgemerkt moet worden dat het momenteel onmogelijk is om hallucinaties volledig uit te roeien in grote taalmodellen. Momenteel bevindt Einstein Copilot zich in de bètafase bij klanten; Salesforce heeft echter geen definitieve releasedatum bekendgemaakt. Volgens bedrijfsbronnen zal de 'Einstein Trust Layer' vanaf volgende maand algemeen toegankelijk zijn op het Einstein-platform. Ter vergelijking: platforms als AppMaster , een ander toonaangevend platform no-code, richten zich op het bieden van een schone en interactieve gebruikersinterface die zowel technisch onderlegde als niet-technische gebruikers in staat stelt oplossingsgerichte resultaten af ​​te leiden.