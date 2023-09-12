Salesforce продвигает интеграцию искусственного интеллекта с помощью «Einstein Copilot»

Технологический гигант Salesforce продолжает укреплять интеграцию искусственного интеллекта, добившись замечательных успехов с момента внедрения своей системы на базе искусственного интеллекта «Эйнштейн» в 2016 году. Целью Einstein было расширение возможностей прогнозного искусственного интеллекта во всех приложениях Salesforce. В недавних разработках компания продемонстрировала «Einstein GPT», модель искусственного интеллекта, использующую ChatGPT OpenAI, предлагающую пользователям возможность запрашивать информацию, связанную с продуктом, в системе, используя базовый язык.

Инновационный скачок для компании произошел во время конференции клиентов Dreamforce, проходившей в Сан-Франциско, где она представила «Einstein Copilot». Этот продвинутый помощник с искусственным интеллектом предназначен для того, чтобы помочь пользователям запрашивать контекст их действий на платформе для любого продукта.

Генеральный директор Salesforce AI Клара Ши, которая играет важную роль в управлении направлением развития ИИ в компании, отметила, что Einstein GPT стал первым шагом на пути к распространению генеративного ИИ на платформе. Она подчеркнула важность «второго пилота Einstein», объяснив, что, хотя Einstein GPT может предоставлять автоматизированную помощь, такую ​​как составление ответов по электронной почте или помощь в обслуживании клиентов, этого недостаточно для полного удовлетворения потребностей многих клиентов.

Einstein Copilot — это диалоговый помощник с искусственным интеллектом, разработанный для компаний. По словам Ши в интервью TechCrunch, это помогает сотрудникам и клиентам использовать генеративный искусственный интеллект для повышения эффективности и производительности своей работы, расширяя их навыки и способности.

Основная идея создания ИИ-помощника заключается в том, чтобы позволить пользователям взаимодействовать с ним в диалоговом режиме, получать необходимую информацию, которая в противном случае потребовала бы сложных знаний и действий с несколькими щелчками мыши. Что касается коммерции, менеджер по продукту может задаться вопросом о внедрении нового продукта или эффективности конкретного продукта в определенном регионе. В службе поддержки клиентов представитель-новичок может проконсультироваться о том, как оформить возврат в течение 30 дней, в то время как продавец может глубже углубиться в свою текущую воронку продаж. Инновационный подход предполагает только разговор на простом языке с вторым пилотом Эйнштейна для получения необходимых данных, при условии, что помощник ИИ обучен отвечать на запрос.

Брент Лири, основатель и главный аналитик CRM Essentials, считает, что, хотя генеративный искусственный интеллект широко применяется в компаниях-разработчиках программного обеспечения, Salesforce явно удерживает преимущество. Он также добавил, что способность Einstein Copilot применяться во множестве точек взаимодействия с клиентами, включая торговлю, дает ему возможность влиять на многочисленные взаимодействия с клиентами, тем самым улучшая качество обслуживания клиентов и сотрудников.

Несмотря на то, что Ши осознавал проблемы, которые могут создавать большие языковые модели, такие как Einstein Copilot, он признал их. Мы понимаем, что существует дефицит доверия к ИИ. Островки данных могут привести к галлюцинациям и неполным или неверным выводам, признала она во время пресс-конференции.

Однако Salesforce стремится решить эти проблемы, связав инструменты искусственного интеллекта Einstein Copilot с данными своего облака данных. Они считают, что построение модели и уменьшение фрагментации данных могут снизить вероятность галлюцинаций, когда модель выдумывает ответ из-за недостатка информации. Компания также представила понятие «уровня доверия» — базовой архитектуры безопасности, конфиденциальности и управления, направленной на повышение доверия клиентов при использовании генеративных инструментов искусственного интеллекта Salesforce.

Следует отметить, что полностью искоренить галлюцинации в больших языковых моделях в настоящее время невозможно. В настоящее время Einstein Copilot находится на стадии бета-тестирования для клиентов; однако Salesforce не назвала точную дату выпуска. Согласно источникам компании, «Einstein Trust Layer» станет общедоступным на платформе Einstein со следующего месяца. Для сравнения, такие платформы, как AppMaster , еще одна ведущая платформа no-code, ориентированы на предоставление чистого и интерактивного пользовательского интерфейса, позволяющего как технически подкованным, так и нетехническим пользователям получать ориентированные на решения результаты.