Salesforce promuove ulteriormente l'integrazione dell'intelligenza artificiale con "Einstein Copilot"

Il titano della tecnologia, Salesforce , continua a rafforzare la sua integrazione con l'intelligenza artificiale, facendo passi da gigante dall'introduzione del suo sistema basato sull'intelligenza artificiale, "Einstein", nel 2016. L'obiettivo di Einstein era quello di estendere i servizi di intelligenza artificiale predittiva a tutte le applicazioni Salesforce. Negli sviluppi recenti, ha presentato "Einstein GPT", un modello di intelligenza artificiale che utilizza ChatGPT di OpenAI, offrendo agli utenti la possibilità di richiedere informazioni relative al prodotto attraverso il sistema, utilizzando un linguaggio di base.

Il salto innovativo per l'azienda è avvenuto durante la conferenza dei clienti Dreamforce tenutasi a San Francisco, dove è stato presentato "Einstein Copilot". Questo assistente AI avanzato è progettato per facilitare gli utenti nell'interrogare il contesto delle loro attività sulla piattaforma, per qualsiasi prodotto.

Il CEO di Salesforce AI, Clara Shih, che svolge un ruolo significativo nel guidare la direzione dell'intelligenza artificiale dell'azienda, ha osservato che Einstein GPT è stato il passo iniziale verso la diffusione dell'intelligenza artificiale generativa su tutta la piattaforma. Ha sottolineato l'importanza di "Einstein Copilot", spiegando che sebbene Einstein GPT potesse fornire un aiuto automatizzato come la stesura di risposte e-mail o l'assistenza del servizio clienti, non era sufficiente a soddisfare interamente le esigenze di molti clienti.

Einstein Copilot è un assistente AI conversazionale sviluppato per le aziende. Aiuta dipendenti e clienti a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per migliorare l'efficienza e la produttività del lavoro, aumentando le loro competenze e capacità, ha affermato Shih in un'intervista a TechCrunch.

L'idea principale alla base della creazione dell'assistente AI è consentire agli utenti di interagire in modo conversazionale con esso, per recuperare le informazioni necessarie che altrimenti richiederebbero conoscenze complesse e molteplici azioni di clic. Dal punto di vista commerciale, un product manager potrebbe porre domande sull'introduzione di un nuovo prodotto o sulle prestazioni di un prodotto specifico in una particolare regione. Nel servizio clienti, un rappresentante alle prime armi potrebbe consigliarsi su come elaborare un reso nell'arco di 30 giorni mentre un venditore può approfondire la propria canalizzazione di vendita attuale. L’approccio innovativo prevede solo una conversazione in linguaggio semplice con Einstein Copilot per recuperare i dati richiesti, dato che l’assistente AI è addestrato a rispondere alla query.

Brent Leary, fondatore e capo analista di CRM Essentials, ha affermato che, sebbene l’intelligenza artificiale generativa sia ampiamente incorporata tra le società di software, Salesforce detiene distintamente un vantaggio. Ha inoltre aggiunto che la capacità di Einstein Copilot di essere applicato a una moltitudine di punti di contatto con i clienti, compreso il commercio, gli consente di influenzare molteplici interazioni con i clienti, migliorando così le esperienze dei clienti e dei dipendenti.

Pur essendo consapevole delle sfide che i grandi modelli linguistici come Einstein Copilot potrebbero porre, Shih le ha ammesse. Comprendiamo che esiste un divario di fiducia nell'IA. Isole di dati possono provocare allucinazioni e risultati incompleti o errati, ha riconosciuto durante un evento stampa.

Tuttavia, Salesforce mira ad affrontare questi problemi collegando gli strumenti AI di Einstein Copilot ai dati del suo Data Cloud. Si ritiene che la costruzione del proprio modello e la riduzione della frammentazione dei dati possano ridurre le possibilità di allucinazioni, laddove un modello fabbrica una risposta a causa della mancanza di informazioni. L'azienda ha inoltre introdotto il concetto di "strato di fiducia", un'architettura fondamentale di sicurezza, privacy e governance, con l'obiettivo di aumentare la fiducia dei clienti utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale generativa Salesforce.

Va notato che attualmente è impossibile sradicare completamente le allucinazioni nei grandi modelli linguistici. Al momento, Einstein Copilot è in fase beta con i clienti; tuttavia, Salesforce non ha rivelato una data di rilascio definitiva. Secondo fonti aziendali, l'"Einstein Trust Layer" sarà generalmente accessibile attraverso la piattaforma Einstein a partire dal prossimo mese.