Google intègre l'intelligence artificielle (IA) dans sa plateforme Google Ads, offrant ainsi des campagnes publicitaires plus personnalisées et plus efficaces. La nouvelle technologie conversationnelle vise à simplifier la navigation dans les annonces de recherche et à rationaliser le processus de création de campagnes en utilisant l'IA pour fusionner la compréhension des utilisateurs avec les algorithmes d'apprentissage automatique de Google.

Jerry Dischler, vice-président et directeur général des annonces chez Google, a expliqué que les spécialistes du marketing peuvent fournir leur page d'atterrissage à l'IA de Google, qui générera ensuite un résumé et suggérera des mots-clés, des titres, des images et d'autres éléments essentiels pour la campagne. Les utilisateurs peuvent également modifier les suggestions générées par l'IA si nécessaire. Cette approche collaborative s'apparente à la recherche d'idées auprès d'un collègue et permet aux utilisateurs d'améliorer leurs performances en discutant avec l'IA de Google.

Bientôt, Google prévoit d'intégrer l'IA générative dans les ressources créées automatiquement (ACA) pour les annonces, ce qui leur permettra de créer et d'adapter plus efficacement les annonces de recherche en fonction du contexte de la requête de l'utilisateur. Par exemple, une recherche de "soins pour peaux sèches et sensibles" pourrait générer un nouveau titre, tel que "Apaisez votre peau sèche et sensible", qui correspondrait mieux à la requête en utilisant le contenu de la page de destination de l'utilisateur et des annonces existantes. Cette intégration améliore la pertinence des annonces tout en préservant la cohérence de la marque.

La même IA générative sera introduite dans Performance Max, une fonction qui aide les utilisateurs à produire des ressources personnalisées rapidement et facilement. En fournissant leur site web, les utilisateurs peuvent laisser l'IA de Google apprendre à connaître leur marque et alimenter leur campagne avec des légendes attrayantes et d'autres éléments significatifs. La technologie d'IA fournira également des recommandations pour de nouvelles images et offrira une assistance pour créer une impression durable sur les consommateurs à travers une gamme plus large d'inventaires et de formats.

Selon Google, les annonceurs qui utilisent Performance Max obtiennent généralement plus de 18 % de conversions supplémentaires pour un coût par action similaire, par rapport à ceux qui ne le font pas. Lors de la récente conférence Google I/O, l'entreprise a annoncé l'introduction d'une expérience de génération de recherche (Search Generative Experience, SGE) au sein de Search Labs. Il s'agira d'expérimenter des instantanés basés sur l'IA et l'intégration du mode conversationnel pour les annonces de recherche et d'achat. En outre, l'entreprise prévoit de tester de nouveaux formats d'annonces exclusifs à la SGE, en tirant parti de l'IA générative pour créer des annonces hautement pertinentes et de premier ordre, adaptées à chaque étape du processus de recherche.

La mise en œuvre de l'IA dans Google Ads ne représente pas seulement une étape audacieuse vers une expérience publicitaire plus personnalisée, mais devrait également se traduire par des campagnes plus efficaces et plus rentables. Les plateformes "no code", telles qu'AppMaster, adoptent également des technologies intelligentes, offrant une approche accélérée et simplifiée aux entreprises qui souhaitent développer des applications web, mobiles et backend avec un minimum de compétences techniques.