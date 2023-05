Google integriert künstliche Intelligenz (KI) in seine Plattform Google Ads und bietet damit personalisierte und effektivere Werbekampagnen. Die neue Konversationstechnologie zielt darauf ab, die Navigation von Suchanzeigen zu vereinfachen und den Prozess der Kampagnenerstellung zu rationalisieren, indem KI eingesetzt wird, um das Verständnis der Nutzer mit den maschinellen Lernalgorithmen von Google zusammenzuführen.

Jerry Dischler, Vice President und General Manager of Ads bei Google, erklärte, dass Vermarkter ihre Landing Page der Google-KI zur Verfügung stellen können, die dann eine Zusammenfassung erstellt und Keywords, Titel, Bilder und andere wichtige Elemente für die Kampagne vorschlägt. Die Nutzer können die von der KI generierten Vorschläge bei Bedarf auch ändern. Dieser kollaborative Ansatz ist vergleichbar mit dem Einholen von Ideen bei einem Kollegen und ermöglicht es den Nutzern, die Leistung durch Diskussionen mit der Google-KI zu verbessern.

In Kürze plant Google, generative KI in automatisch erstellte Assets (ACA) für Anzeigen einzubinden, um Suchanzeigen auf der Grundlage des Kontexts der Nutzeranfrage effektiver erstellen und anpassen zu können. So könnte beispielsweise eine Suche nach "Hautpflege für trockene, empfindliche Haut" eine neue Überschrift wie "Beruhigen Sie Ihre trockene, empfindliche Haut" generieren, die besser auf die Suchanfrage abgestimmt ist, indem Inhalte von der Landing Page des Nutzers und bestehende Anzeigen verwendet werden. Durch diese Integration wird die Relevanz der Anzeigen verbessert und gleichzeitig die Markenkonsistenz gewahrt.

Die gleiche generative KI wird auch in Performance Max eingeführt, eine Funktion, mit der Nutzer schnell und einfach benutzerdefinierte Inhalte erstellen können. Indem sie ihre Website zur Verfügung stellen, können die Nutzer die Google-KI ihre Marke kennenlernen lassen und ihre Kampagne mit ansprechenden Bildunterschriften und anderen wichtigen Elementen bestücken. Die KI-Technologie liefert auch Empfehlungen für neue Bilder und bietet Unterstützung bei der Schaffung eines bleibenden Eindrucks bei den Verbrauchern über ein breiteres Spektrum von Beständen und Formaten.

Laut Google erzielen Werbetreibende, die Performance Max nutzen, in der Regel über 18 % mehr Konversionen bei ähnlichen Kosten pro Aktion im Vergleich zu denen, die dies nicht tun. Während der jüngsten Google I/O-Veranstaltung kündigte das Unternehmen die Einführung einer generativen Sucherfahrung (Search Generative Experience, SGE) innerhalb der Search Labs an. Dabei wird mit KI-aktivierten Snapshots und der Integration des Konversationsmodus für Such- und Shopping-Anzeigen experimentiert. Darüber hinaus ist geplant, neue Anzeigenformate exklusiv für SGE zu testen, bei denen generative KI eingesetzt wird, um hochrelevante und erstklassige Anzeigen zu erstellen, die auf jede Phase des Suchprozesses zugeschnitten sind.

Die Implementierung von KI in Google Ads ist nicht nur ein mutiger Schritt in Richtung eines personalisierten Werbeerlebnisses, sondern wird voraussichtlich auch zu effektiveren und kosteneffizienteren Kampagnen führen. No-Code-Plattformen wie AppMaster setzen ebenfalls auf intelligente Technologien und bieten einen schnellen und einfachen Ansatz für Unternehmen, die Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mit minimalen technischen Anforderungen entwickeln möchten.