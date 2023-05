Google integruje sztuczną inteligencję (AI) ze swoją platformą Google Ads, oferując bardziej spersonalizowane i skuteczne kampanie reklamowe. Nowa technologia konwersacyjna ma na celu uproszczenie nawigacji w reklamach w wyszukiwarce i usprawnienie procesu tworzenia kampanii poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do połączenia zrozumienia użytkowników z algorytmami uczenia maszynowego Google.

Jerry Dischler, wiceprezes i dyrektor generalny ds. reklam w Google, wyjaśnił, że marketerzy mogą dostarczyć swoją stronę docelową do Google AI, która następnie wygeneruje podsumowanie i zasugeruje słowa kluczowe, tytuły, obrazy i inne istotne zasoby dla kampanii. Użytkownicy mogą również modyfikować sugestie generowane przez sztuczną inteligencję, jeśli zajdzie taka potrzeba. To podejście oparte na współpracy jest podobne do szukania pomysłów od kolegi i pozwala użytkownikom poprawić wydajność poprzez dyskusje z Google AI.

Wkrótce Google planuje włączyć generatywną sztuczną inteligencję do automatycznie tworzonych zasobów (ACA) dla reklam, umożliwiając im skuteczniejsze tworzenie i dostosowywanie reklam w wyszukiwarce w oparciu o kontekst zapytania użytkownika. Na przykład wyszukiwanie "pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej" może wygenerować nowy nagłówek, taki jak "Ukoj swoją suchą, wrażliwą skórę", który będzie lepiej dopasowany do zapytania, wykorzystując treści ze strony docelowej użytkownika i istniejących reklam. Ta integracja poprawia trafność reklam przy jednoczesnym zachowaniu spójności marki.

Ta sama generatywna sztuczna inteligencja zostanie wprowadzona do Performance Max, funkcji, która pomaga użytkownikom szybko i łatwo tworzyć niestandardowe zasoby. Udostępniając swoją stronę internetową, użytkownicy mogą pozwolić Google AI poznać ich markę i wypełnić kampanię angażującymi podpisami i innymi istotnymi zasobami. Technologia AI będzie również dostarczać rekomendacje dotyczące nowych obrazów i oferować pomoc w tworzeniu trwałego wrażenia na konsumentach w szerszym zakresie zasobów i formatów.

Według Google, reklamodawcy korzystający z Performance Max zazwyczaj osiągają ponad 18% więcej konwersji przy podobnym koszcie na akcję w porównaniu do tych, którzy tego nie robią. Podczas niedawnego wydarzenia Google I/O firma ogłosiła wprowadzenie Search Generative Experience (SGE) w ramach Search Labs. Będzie on obejmował eksperymenty z migawkami z obsługą sztucznej inteligencji i integrację trybu konwersacyjnego z reklamami w wyszukiwarce i zakupach. Ponadto planują przetestować nowe formaty reklam wyłącznie w SGE, wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia wysoce trafnych i najwyższej jakości reklam dostosowanych do każdego etapu procesu wyszukiwania.

Wdrożenie sztucznej inteligencji do Google Ads nie tylko oznacza odważny krok w kierunku bardziej spersonalizowanych reklam, ale ma również zaowocować bardziej skutecznymi i opłacalnymi kampaniami. Platformy bez kodu, takie jak AppMaster, również wdrażają inteligentne technologie, oferując przyspieszone i uproszczone podejście dla firm, które chcą tworzyć aplikacje internetowe, mobilne i backendowe przy minimalnych wymaganiach dotyczących umiejętności technicznych.