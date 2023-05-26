تعمل Google على دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في منصة Google Ads الخاصة بها ، مما يوفر حملات إعلانية أكثر تخصيصًا وفعالية. تهدف تقنية المحادثة الجديدة إلى تبسيط التنقل في الإعلانات على شبكة البحث وتبسيط عملية إنشاء الحملة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لدمج فهم المستخدمين مع خوارزميات التعلم الآلي من Google.

أوضح جيري ديشلر ، نائب الرئيس والمدير العام للإعلانات في Google ، أن المسوقين يمكنهم تقديم صفحتهم المقصودة إلى Google AI ، والتي ستقوم بعد ذلك بإنشاء ملخص واقتراح الكلمات الرئيسية والعناوين والصور والأصول الحيوية الأخرى للحملة. يمكن للمستخدمين أيضًا تعديل الاقتراحات التي تم إنشاؤها بواسطة AI إذا لزم الأمر. يشبه هذا النهج التعاوني البحث عن أفكار من زميل ويسمح للمستخدمين بتحسين الأداء من خلال المناقشات مع Google AI.

قريبًا ، تخطط Google لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأصول التي تم إنشاؤها تلقائيًا (ACA) للإعلانات ، مما يمكنها من إنشاء إعلانات البحث وتكييفها بشكل أكثر فاعلية بناءً على سياق استعلام المستخدم. على سبيل المثال ، قد يؤدي البحث عن "العناية بالبشرة للبشرة الجافة والحساسة" إلى إنشاء عنوان جديد ، مثل "تلطيف بشرتك الجافة والحساسة" ، والذي يتماشى بشكل أكبر مع الاستعلام عن طريق استخدام محتوى من الصفحة المقصودة للمستخدم والإعلانات الحالية. يعمل هذا التكامل على تحسين ملاءمة الإعلان مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية.

سيتم تقديم نفس الذكاء الاصطناعي التوليدي في Performance Max ، وهي ميزة تساعد المستخدمين على إنتاج أصول مخصصة بسرعة وسهولة. من خلال توفير موقع الويب الخاص بهم ، يمكن للمستخدمين السماح لـ Google AI بالتعرف على علامتهم التجارية وتعبئة حملتهم بتعليقات توضيحية وأصول مهمة أخرى. ستوفر تقنية الذكاء الاصطناعي أيضًا توصيات للصور الجديدة وتقدم المساعدة في خلق انطباع دائم لدى المستهلكين عبر مجموعة واسعة من قوائم الجرد والتنسيقات.

وفقًا لـ Google ، فإن المعلنين الذين يستخدمون Performance Max يحققون عادةً تحويلات أكثر من 18٪ بتكلفة إجراء مماثلة مقارنةً بأولئك الذين لا يستخدمون Performance Max. خلال حدث Google I / O الأخير ، أعلنت الشركة عن تقديم تجربة البحث التوليد (SGE) ضمن مختبرات البحث. سيشمل التجريب مع اللقطات الممكّنة للذكاء الاصطناعي وتكامل وضع المحادثة لإعلانات البحث والتسوق. علاوة على ذلك ، فإنهم يخططون لاختبار تنسيقات إعلانات جديدة حصرية لشركة SGE ، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التكويني لصياغة إعلانات عالية الصلة وعالية الجودة مصممة خصيصًا لكل مرحلة من مراحل عملية البحث.

لا يشير تطبيق الذكاء الاصطناعي في إعلانات Google إلى خطوة جريئة نحو تجربة إعلانية أكثر تخصيصًا فحسب ، بل يُتوقع أيضًا أن يؤدي إلى حملات أكثر فاعلية وفعالية من حيث التكلفة. لا توجد منصات أكواد ، مثل AppMaster ، تتبنى أيضًا التقنيات الذكية ، وتقدم نهجًا سريعًا ومبسطًا للشركات التي ترغب في تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية مع الحد الأدنى من متطلبات المهارات التقنية.