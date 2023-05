Google integreert kunstmatige intelligentie (AI) in zijn platform Google Ads en biedt daarmee meer gepersonaliseerde en effectieve advertentiecampagnes. De nieuwe conversationele technologie moet de navigatie van zoekadvertenties vereenvoudigen en het creatieproces van campagnes stroomlijnen door gebruik te maken van AI om het begrip van gebruikers samen te voegen met de machine learning-algoritmen van Google.

Jerry Dischler, Vice President en General Manager of Ads bij Google, legt uit dat marketeers hun landingspagina kunnen doorgeven aan Google AI, die vervolgens een samenvatting genereert en trefwoorden, titels, afbeeldingen en andere belangrijke elementen voor de campagne voorstelt. Gebruikers kunnen de door de AI gegenereerde suggesties indien nodig ook aanpassen. Deze collaboratieve aanpak is vergelijkbaar met het zoeken naar ideeën van een collega en stelt gebruikers in staat hun prestaties te verbeteren door middel van discussies met Google AI.

Binnenkort is Google van plan om generatieve AI op te nemen in automatisch gecreëerde middelen (ACA) voor advertenties, zodat ze zoekadvertenties effectiever kunnen maken en aanpassen op basis van de context van de zoekopdracht van de gebruiker. Een zoekopdracht naar 'huidverzorging voor een droge, gevoelige huid' kan bijvoorbeeld een nieuwe kop genereren, zoals 'Kalmeer uw droge, gevoelige huid', die beter aansluit bij de zoekopdracht door gebruik te maken van content van de landingspagina van de gebruiker en bestaande advertenties. Deze integratie verbetert de advertentierelevantie met behoud van merkconsistentie.

Dezelfde generatieve AI zal worden geïntroduceerd in Performance Max, een functie die gebruikers helpt snel en gemakkelijk aangepaste middelen te produceren. Door hun website op te geven, kunnen gebruikers Google AI laten leren over hun merk en hun campagne vullen met aantrekkelijke bijschriften en andere belangrijke middelen. De AI-technologie zal ook aanbevelingen doen voor nieuwe afbeeldingen en hulp bieden bij het creëren van een blijvende indruk op consumenten in een breder scala aan inventarissen en formaten.

Volgens Google bereiken adverteerders die Performance Max gebruiken doorgaans meer dan 18% meer conversies tegen vergelijkbare kosten per actie in vergelijking met degenen die dat niet doen. Tijdens het recente Google I/O-evenement kondigde het bedrijf de introductie aan van een Search Generative Experience (SGE) binnen Search Labs. Het zal gaan om experimenten met AI-enabled snapshots en conversational mode integratie voor Search en Shopping advertenties. Bovendien zijn ze van plan om nieuwe advertentieformaten exclusief voor SGE te testen, waarbij generatieve AI wordt gebruikt om zeer relevante en hoogwaardige advertenties te maken die zijn afgestemd op elke fase van het zoekproces.

De implementatie van AI in Google Ads betekent niet alleen een gedurfde stap naar een meer gepersonaliseerde advertentie-ervaring, maar zal naar verwachting ook resulteren in effectievere en kostenefficiëntere campagnes. No-code-platforms, zoals AppMaster, maken ook gebruik van slimme technologieën en bieden een snelle en vereenvoudigde aanpak voor bedrijven die web-, mobiele en back-endapplicaties willen ontwikkelen met minimale technische vaardigheden.