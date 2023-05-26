谷歌正在将人工智能（AI）整合到他们的Google Ads 平台，提供更加个性化和有效的广告活动。这项新的对话技术旨在简化搜索广告的导航，并通过利用人工智能将用户的理解与谷歌的机器学习算法相融合来简化广告活动的创建过程。

谷歌副总裁兼广告部总经理Jerry Dischler解释说，营销人员可以向谷歌人工智能提供他们的登陆页面，然后人工智能会生成一个摘要，并为广告活动建议关键词、标题、图片和其他重要资产。如果有必要，用户还可以修改人工智能生成的建议。这种合作方式类似于向同事征求意见，并允许用户通过与谷歌人工智能的讨论来提高性能。

很快，谷歌计划将生成性人工智能纳入广告的自动创建资产（ACA），使其能够根据用户查询的背景，更有效地创建和调整搜索广告。例如，搜索 "干性敏感皮肤的护肤品 "可能会产生一个新的标题，如 "舒缓你的干性敏感皮肤"，通过利用用户登陆页面和现有广告的内容与查询更紧密地联系起来。这种整合在保持品牌一致性的同时提高了广告的相关性。

同样的生成性人工智能将被引入到Performance Max ，这一功能可以帮助用户快速、轻松地生成自定义资产。通过提供他们的网站，用户可以让谷歌人工智能了解他们的品牌，并在他们的活动中加入吸引人的标题和其他重要资产。人工智能技术还将提供新图片的建议，并协助在更广泛的库存和格式中给消费者创造持久的印象。

据谷歌称，与不使用Performance Max的广告商相比，在每项行动成本相近的情况下，使用Performance Max的广告商通常能获得超过18%的转换率。在最近的谷歌I/O大会上，该公司宣布在搜索实验室内引入搜索生成体验（SGE）。它将涉及人工智能快照的实验，以及搜索和购物广告的对话模式整合。此外，他们还计划测试SGE独有的新广告格式，利用生成性人工智能为搜索过程的每个阶段量身定做高度相关的顶级广告。

在谷歌广告中实施人工智能，不仅标志着向更加个性化的广告体验迈出了大胆的一步，而且预计将带来更有效和更具成本效益的广告活动。无代码平台，如AppMaster，也在采用智能技术，为希望以最低的技术要求开发网络、移动和后端应用程序的企业提供快速和简化的方法。