A Google está a integrar a Inteligência Artificial (IA) na sua plataforma Google Ads, oferecendo campanhas publicitárias mais personalizadas e eficazes. A nova tecnologia de conversação tem como objectivo simplificar a navegação dos anúncios de pesquisa e agilizar o processo de criação de campanhas, utilizando a IA para fundir a compreensão dos utilizadores com os algoritmos de aprendizagem automática da Google.

Jerry Dischler, Vice-Presidente e Director Geral de Anúncios da Google, explicou que os profissionais de marketing podem fornecer a sua página de destino à IA da Google, que irá gerar um resumo e sugerir palavras-chave, títulos, imagens e outros recursos vitais para a campanha. Os utilizadores também podem modificar as sugestões geradas pela IA, se necessário. Esta abordagem colaborativa é semelhante à procura de ideias de um colega e permite aos utilizadores melhorar o desempenho através de discussões com a IA da Google.

Em breve, a Google planeia incorporar a IA generativa nos activos criados automaticamente (ACA) para anúncios, permitindo-lhes criar e adaptar os anúncios da Pesquisa de forma mais eficaz com base no contexto da consulta do utilizador. Por exemplo, uma pesquisa por "cuidados com a pele para peles secas e sensíveis" pode gerar um novo título, como "Acalme a sua pele seca e sensível", que se alinhe melhor com a consulta, utilizando conteúdo da página de destino do utilizador e dos anúncios existentes. Esta integração melhora a relevância do anúncio, mantendo a consistência da marca.

A mesma IA generativa será introduzida em Performance Max, uma funcionalidade que ajuda os utilizadores a produzir activos personalizados de forma rápida e fácil. Ao fornecerem o seu sítio Web, os utilizadores podem permitir que a IA da Google aprenda sobre a sua marca e preencha a sua campanha com legendas cativantes e outros recursos importantes. A tecnologia de IA também fornecerá recomendações para novas imagens e ajudará a criar uma impressão duradoura nos consumidores através de uma gama mais vasta de inventários e formatos.

De acordo com a Google, os anunciantes que utilizam o Performance Max conseguem normalmente mais 18% de conversões a um custo por acção semelhante, em comparação com aqueles que não o fazem. Durante o recente evento Google I/O, a empresa anunciou a introdução de uma Experiência Geradora de Pesquisa (SGE) no Search Labs. Esta experiência envolverá a experimentação de instantâneos activados por IA e a integração do modo de conversação para anúncios da Pesquisa e do Shopping. Além disso, a empresa planeia testar novos formatos de anúncios exclusivos para a SGE, tirando partido da IA generativa para criar anúncios altamente relevantes e de primeira qualidade, adaptados a cada fase do processo de pesquisa.

A implementação da IA no Google Ads não só significa um passo ousado em direcção a uma experiência de publicidade mais personalizada, como também se espera que resulte em campanhas mais eficazes e económicas. As plataformas sem código, como a AppMaster, também estão a adoptar tecnologias inteligentes, oferecendo uma abordagem rápida e simplificada para as empresas que pretendem desenvolver aplicações Web, móveis e de backend com requisitos mínimos de competências técnicas.