Google интегрирует искусственный интеллект (ИИ) в свою платформу Google Ads, предлагая более персонализированные и эффективные рекламные кампании. Новая разговорная технология призвана упростить навигацию по поисковым объявлениям и оптимизировать процесс создания кампании за счет использования искусственного интеллекта для объединения понимания пользователей с алгоритмами машинного обучения Google.

Джерри Дишлер, вице-президент и генеральный менеджер по рекламе Google, объяснил, что маркетологи могут предоставить свою целевую страницу Google AI, который затем сгенерирует резюме и предложит ключевые слова, заголовки, изображения и другие важные активы для кампании. При необходимости пользователи могут изменить предложения, сгенерированные ИИ. Такой совместный подход похож на поиск идей у коллег и позволяет пользователям повысить эффективность работы путем обсуждения с ИИ Google.

Вскоре Google планирует внедрить генеративный ИИ в автоматически создаваемые активы (ACA) для рекламы, что позволит создавать и адаптировать поисковые объявления более эффективно, основываясь на контексте запроса пользователя. Например, при поиске по запросу "уход за сухой чувствительной кожей" может быть создан новый заголовок, например "Успокойте свою сухую чувствительную кожу", который будет более точно соответствовать запросу за счет использования контента с целевой страницы пользователя и существующих объявлений. Такая интеграция повышает релевантность объявлений, сохраняя при этом согласованность бренда.

Такой же генеративный ИИ будет внедрен в Performance Max, функцию, которая поможет пользователям быстро и легко создавать пользовательские активы. Предоставив свой веб-сайт, пользователи могут позволить искусственному интеллекту Google узнать о своем бренде и наполнить кампанию привлекательными подписями и другими значимыми активами. Технология искусственного интеллекта также предоставит рекомендации по новым изображениям и окажет помощь в создании неизгладимого впечатления на потребителей в широком диапазоне инвентаря и форматов.

По данным Google, рекламодатели, использующие Performance Max, обычно достигают более чем на 18% больше конверсий при одинаковой стоимости одного действия по сравнению с теми, кто этого не делает. Во время недавнего мероприятия Google I/O компания объявила о внедрении поискового генеративного опыта (Search Generative Experience, SGE) в рамках Search Labs. В его рамках будут проводиться эксперименты со снимками с поддержкой искусственного интеллекта и интеграцией разговорного режима для объявлений на поиске и в магазинах. Кроме того, планируется тестирование новых рекламных форматов, эксклюзивных для SGE, с использованием генеративного ИИ для создания высоко релевантных и высококлассных рекламных объявлений, адаптированных к каждому этапу процесса поиска.

Внедрение искусственного интеллекта в Google Ads не только означает смелый шаг к более персонализированной рекламе, но и, как ожидается, приведет к более эффективным и экономичным кампаниям. Платформы без кода, такие как AppMaster, также внедряют интеллектуальные технологии, предлагая ускоренный и упрощенный подход для компаний, желающих разрабатывать веб-, мобильные и внутренние приложения с минимальными требованиями к техническим навыкам.