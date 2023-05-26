Google, Yapay Zekayı (AI) Google Ads platformuna entegre ederek daha kişiselleştirilmiş ve etkili reklam kampanyaları sunuyor. Yeni konuşma teknolojisi, kullanıcıların anlayışını Google'ın makine öğrenimi algoritmalarıyla birleştirmek için AI'dan yararlanarak Arama Ağı reklamlarında gezinmeyi basitleştirmeyi ve kampanya oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Google'da Başkan Yardımcısı ve Reklamlardan Sorumlu Genel Müdür Jerry Dischler, pazarlamacıların açılış sayfalarını Google AI'a sağlayabileceklerini ve bunun daha sonra bir özet oluşturacağını ve kampanya için anahtar kelimeler, başlıklar, resimler ve diğer hayati öğeler önerebileceğini açıkladı. Kullanıcılar, gerekirse yapay zeka tarafından oluşturulan önerileri de değiştirebilir. Bu işbirlikçi yaklaşım, bir meslektaştan fikir aramaya benzer ve kullanıcıların Google AI ile tartışarak performansı iyileştirmesine olanak tanır.

Yakında Google, üretici yapay zekayı reklamlar için otomatik olarak oluşturulan varlıklara (ACA) dahil etmeyi planlayarak, Arama Ağı reklamlarını kullanıcının sorgusunun bağlamına göre daha etkili bir şekilde oluşturup uyarlamalarına olanak tanır. Örneğin, "kuru, hassas ciltler için cilt bakımı" araması, kullanıcının açılış sayfasındaki içeriği ve mevcut reklamları kullanarak sorguyla daha uyumlu olan "Kuru, Hassas Cildinizi Yatıştırın" gibi yeni bir başlık oluşturabilir. Bu entegrasyon, marka tutarlılığını korurken reklam alaka düzeyini artırır.

Aynı üretici yapay zeka, kullanıcıların özel varlıkları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasına yardımcı olan Performance Max özelliğinde de kullanılacak. Kullanıcılar, web sitelerini sağlayarak Google AI'ın markaları hakkında bilgi edinmesine ve kampanyalarını ilgi çekici altyazılar ve diğer önemli öğelerle doldurmasına izin verebilir. Yapay zeka teknolojisi ayrıca yeni görüntüler için öneriler sunacak ve daha geniş bir envanter ve format yelpazesinde tüketiciler üzerinde kalıcı bir izlenim yaratmaya yardımcı olacaktır.

Google'a göre, Maksimum Performans'ı kullanan reklamverenler kullanmayanlara kıyasla benzer bir işlem başına maliyetle genellikle %18'in üzerinde daha fazla dönüşüm elde ediyor. Yakın tarihli Google I/O etkinliği sırasında şirket, Arama Laboratuvarları içinde bir Arama Üretken Deneyim (SGE) tanıttığını duyurdu. Arama Ağı ve Alışveriş reklamları için AI özellikli anlık görüntüler ve konuşma modu entegrasyonu ile denemeler içerecektir. Ayrıca, arama sürecinin her aşamasına göre uyarlanmış son derece alakalı ve birinci sınıf reklamlar oluşturmak için üretken yapay zekadan yararlanarak SGE'ye özel yeni reklam formatlarını test etmeyi planlıyorlar.

Yapay zekanın Google Ads'e uygulanması, yalnızca daha kişiselleştirilmiş bir reklamcılık deneyimine yönelik cesur bir adımı ifade etmekle kalmıyor, aynı zamanda daha etkili ve uygun maliyetli kampanyalarla sonuçlanması bekleniyor. AppMaster gibi kod içermeyen platformlar da akıllı teknolojileri benimsiyor ve minimum teknik beceri gereksinimiyle web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmek isteyen işletmeler için hızlandırılmış ve basitleştirilmiş bir yaklaşım sunuyor.