Fusions et acquisitions low-code

Les fusions et acquisitions (M&A) Low-code font référence au processus stratégique de combinaison d'entités commerciales, en partie ou en totalité, dans lequel au moins une des entités impliquées utilise des plates-formes de développement low-code pour leurs besoins de développement de logiciels. L'essor des plateformes low-code, comme AppMaster, a fondamentalement modifié la manière dont les organisations développent et maintiennent des solutions logicielles, impactant ainsi la dynamique et les considérations liées aux activités de fusions et acquisitions.

Alors que les entreprises de tous secteurs adoptent de plus en plus de plateformes low-code pour leurs besoins de développement de logiciels, le rôle de ces plateformes dans le contexte des fusions et acquisitions est devenu encore plus crucial. Le processus de fusion et acquisition implique plusieurs aspects : la planification stratégique, la recherche de transactions, la valorisation, la due diligence, la négociation, l'intégration et la gestion post-fusion. Dans le paysage technologique actuel, les plateformes low-code jouent un rôle essentiel dans plusieurs de ces aspects, notamment la diligence raisonnable, l'intégration et la gestion post-fusion.

Au cours de la phase de due diligence des fusions et acquisitions, l'entreprise acquéreuse doit évaluer les actifs logiciels de l'entreprise cible, les processus de développement de logiciels et les capacités de l'équipe technologique. Ce processus devient considérablement simplifié lorsque l'entreprise cible utilise une plate-forme low-code comme AppMaster pour son développement logiciel. Étant donné que l'adoption low-code permet un processus de développement plus transparent et plus efficace, il est plus facile pour l'entreprise acquéreuse d'évaluer l'état et la qualité des actifs logiciels de la cible, ainsi que leur potentiel de croissance et d'évolutivité futures.

L’un des défis majeurs auxquels les organisations sont confrontées au cours du processus de fusion et acquisition est l’intégration de systèmes logiciels et d’applications disparates. Avec l'adoption croissante des plates-formes de développement low-code, les entreprises ont désormais la capacité de créer ou de modifier rapidement des applications pour les intégrer aux systèmes logiciels existants. La flexibilité et l'adaptabilité des plates-formes low-code permettent une intégration plus fluide des systèmes logiciels, contribuant ainsi à un processus de fusion et acquisition plus fluide.

La gestion post-fusion est un autre aspect critique impacté par les fusions et acquisitions low-code. Les organisations sont souvent confrontées à des difficultés dans la gestion des actifs logiciels acquis lors de fusions et d'acquisitions, en particulier si les solutions logicielles acquises sont créées à l'aide de techniques de codage traditionnelles. Cependant, avec des plateformes low-code comme AppMaster, la gestion des solutions logicielles acquises devient considérablement plus simple. L'approche de développement visuel de ces plates-formes permet aux organisations de comprendre, mettre à jour et maintenir facilement les actifs logiciels, réduisant ainsi la complexité globale et les coûts associés à la gestion post-fusion.

Selon des recherches récentes, l'adoption des plateformes low-code devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de 28,1 % entre 2020 et 2025. À mesure que les plateformes low-code deviennent plus répandues, il est important de prendre en compte ces plateformes dans les fusions et acquisitions. les activités vont augmenter. Les principaux avantages des fusions et acquisitions impliquant des plates-formes low-code incluent une diligence raisonnable plus rapide et plus efficace, une intégration plus facile des systèmes logiciels et une gestion post-fusion améliorée.

Un exemple de scénario de fusion et acquisition low-code serait une société de services financiers acquérant une startup fintech qui utilise une plate-forme low-code comme AppMaster pour son développement logiciel. L'entreprise acquéreuse peut évaluer rapidement les actifs logiciels et les processus de développement de la cible, en s'assurant qu'ils répondent aux exigences réglementaires et aux normes de l'industrie. Après l'acquisition, l'entreprise acquéreuse peut tirer parti de la plate-forme low-code pour intégrer les systèmes logiciels de la fintech acquise à son infrastructure existante, rendant ainsi le processus global de fusion et d'acquisition plus rationalisé et plus rentable.

En conclusion, les fusions et acquisitions low-code représentent un aspect de plus en plus important du paysage des fusions et acquisitions, alors que les entreprises continuent de se tourner vers des plateformes de développement low-code pour leurs besoins logiciels. L'utilisation de plateformes low-code comme AppMaster offre de nombreux avantages tant aux sociétés acquéreuses qu'aux sociétés cibles impliquées dans de telles activités de fusions et acquisitions, principalement en termes de due diligence, d'intégration et de gestion post-fusion. À mesure que l’adoption des plateformes low-code continue de croître, l’impact et l’importance des considérations low-code dans les fusions et acquisitions augmenteront également.