Les actifs Low-code, dans le contexte du développement d'applications low-code, sont des composants, des modèles et des outils prédéfinis disponibles dans les plateformes low-code pour permettre et accélérer le développement, le déploiement et la gestion d'applications avec un minimum de codage manuel. Les actifs Low-code sont conçus pour rationaliser et augmenter le processus de développement, en créant de l'efficacité, en réduisant la dette technique et en permettant aux développeurs citoyens et aux développeurs professionnels de créer des applications puissantes, évolutives et riches en fonctionnalités dans divers domaines.

Les actifs Low-code atténuent la dépendance au codage conventionnel en fournissant aux développeurs des composants réutilisables et une interface drag-and-drop visuellement orientée pour créer et personnaliser des applications en fonction des besoins des utilisateurs et des objectifs commerciaux. Ces actifs incluent, sans s'y limiter, des modèles et composants d'interface utilisateur, des modèles de données, des flux de travail, des connecteurs d'intégration, endpoints d'API, une logique métier prédéfinie et divers modules fonctionnels.

Diverses études et recherches ont mis en évidence un taux de croissance impressionnant sur le marché du développement low-code et son importance dans le développement d'applications modernes. Selon Forrester, le marché low-code devrait atteindre 21,2 milliards de dollars de revenus d'ici 2022, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 40 %. L'adoption croissante des plates-formes low-code est attribuée aux exigences perpétuelles du développement rapide d'applications, au besoin croissant d'automatisation des processus et à la transformation du paysage informatique.

AppMaster, en tant que puissante plateforme no-code, exploite les avantages des actifs low-code pour permettre aux clients de créer des applications backend, Web et mobiles avec la plus grande facilité et agilité. Les utilisateurs peuvent créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données) et définir une logique métier via Business Process (BP) Designer, qui offre un référentiel complet d'actifs low-code pour personnaliser les applications en fonction des exigences spécifiques du projet. De plus, la plateforme prend en charge l'API REST et endpoints WSS pour une intégration et une interopérabilité transparentes sur plusieurs systèmes et plateformes.

Parallèlement au développement d'applications back-end, AppMaster fournit diverses ressources low-code pour concevoir, développer et gérer des applications Web et mobiles avec un minimum d'efforts de codage. Les clients peuvent créer des interfaces utilisateur visuellement captivantes grâce au générateur d'interface utilisateur Web drag-and-drop, en utilisant des composants d'interface utilisateur, des modèles et des modules fonctionnels prédéfinis. Web BP Designer d' AppMaster confère la possibilité de définir la logique métier de chaque composant et de rendre les applications Web entièrement interactives.

De même, le développement d'applications mobiles dans AppMaster s'appuie sur un ensemble complet d'actifs low-code, permettant une approche rapide et itérative pour concevoir, développer et déployer des applications pour les plates-formes Android et iOS. Le Mobile BP Designer aide à créer une interface utilisateur et une logique métier pour chaque composant, facilitant ainsi une mise sur le marché plus rapide et un déploiement transparent des applications.

Pour mieux comprendre l'étendue et l'impact des actifs low-code dans le développement d'applications, il est essentiel d'expliquer les avantages sous-jacents qu'offrent ces actifs :

Développement accéléré : les ressources Low-code accélèrent le processus de développement d'applications en fournissant un ensemble de composants, de modèles et d'outils prédéfinis pour concevoir, développer et déployer efficacement des applications. Dette technique réduite : étant donné que l'environnement de développement low-code facilite la régénération des applications à partir de zéro à chaque modification, la dépendance au codage conventionnel et aux mises à jour manuelles est considérablement réduite, minimisant ainsi l'accumulation de dette technique. Rentabilité : en tirant parti des avantages des actifs low-code , les organisations peuvent économiser considérablement sur les coûts de développement, car ces actifs facilitent le développement rapide d'applications, nécessitant moins de temps et de ressources pour créer et maintenir des applications. Évolutivité : les plates -formes Low-code telles AppMaster permettent aux clients de générer des applications avec une évolutivité impressionnante pour répondre aux cas d'utilisation à forte charge et en entreprise, garantissant que les solutions développées résistent à l'épreuve du temps et s'adaptent à l'évolution des exigences commerciales. Aide aux développeurs citoyens : grâce à la disponibilité d'actifs low-code , les utilisateurs non techniques peuvent également participer au développement d'applications, ouvrant ainsi un nouveau domaine de possibilités et favorisant l'innovation au sein des organisations.

En conclusion, les actifs low-code présentent un changement de paradigme dans l'écosystème de développement d'applications, permettant aux développeurs et aux utilisateurs non techniques de créer et de déployer des applications évolutives et riches en fonctionnalités dans divers domaines. Les plates-formes comme AppMaster, qui mettent l'accent sur le développement low-code et la gamme d'actifs prédéfinis, ont le potentiel de révolutionner la façon dont les applications sont créées, renforçant ainsi les principes d'agilité, de collaboration et d'innovation dans le monde concurrentiel d'aujourd'hui.