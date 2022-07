Le yoga est une pratique très bénéfique et efficace pour l'esprit et le corps qui offre un large éventail d'avantages émotionnels, physiques et spirituels. Selon les statistiques, le nombre estimé de pratiquants de yoga dans le monde est de 300 millions et l'industrie mondiale du yoga vaut 80 milliards de dollars américains. Ces statistiques indiquent la popularité massive du yoga. Il peut y avoir de nombreuses raisons différentes pour lesquelles vous voudriez commencer à pratiquer le yoga. Même si vous êtes un praticien de yoga expérimenté, vous devriez commencer à utiliser les outils et la technologie modernes comme une application de yoga mobile efficace pour améliorer votre forme physique et votre bien-être général.

Par conséquent, si vous recherchez un guide complet pour créer une application de yoga sans codage, vous êtes au bon endroit. À la fin de cet article, vous apprendrez les compétences et les connaissances essentielles dont vous avez besoin pour utiliser AppMaster pour le développement d'applications de yoga et créerez une application conviviale pour suivre votre routine de remise en forme et d'entraînement. Tout d'abord, commençons par quelques bases.

Comment démarrer l'application Yoga à la maison ?



La popularité du yoga augmente parce que de plus en plus de gens réalisent ses bienfaits physiques et psychologiques. La majorité des personnes qui pratiquent le yoga se disent intéressées par le développement personnel et l'amélioration de leur spiritualité. Ces facteurs doivent être pris en compte lors du développement d'une application de yoga pour garantir que les utilisateurs restent engagés et intéressés par la pratique du yoga via l'application.





Lorsque vous envisagez des facteurs tels que la façon de commencer le yoga via une application mobile, vous devez tenir compte de divers facteurs tels que le public cible pour déterminer ce qu'il recherche. Différents types de public peuvent chercher à pratiquer le yoga pour diverses raisons, telles que l'élimination des mauvaises habitudes de leur vie, la modification de leur mode de vie, la guérison d'une maladie et l'amélioration de leur santé et de leur bien-être général.

Caractéristiques d'une application de yoga



Lorsqu'il s'agit d'ajouter différentes fonctionnalités à une application de yoga mobile, vous pouvez envisager de nombreuses fonctionnalités et fonctionnalités différentes en fonction de vos besoins. Un moyen fiable de vous assurer d'ajouter toutes les fonctionnalités essentielles est de vous considérer comme un public cible et de considérer les fonctions que vous attendez d'une application de yoga. Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus critiques que vous devez ajouter à une application de yoga.

Cours de yoga



L'objectif de la création et du téléchargement d'une application de yoga est de vous assurer que vous êtes en mesure de conserver tous les enregistrements des séances ou des leçons de yoga. Par conséquent, l'application doit avoir une section pour les cours de yoga où vous pouvez ajouter une variété d'images, de vidéos et d'animations. Les instructeurs de yoga adorent également cette fonctionnalité car elle leur permet de garder un horaire bien organisé de leurs cours. Il y a un grand besoin d'une application qui puisse permettre aux instructeurs de yoga de reprogrammer ou de reporter facilement les cours de yoga en cas d'urgence, vous devez donc également ajouter cette fonctionnalité.

Blog



L'ajout d'une section de blog à votre application de yoga peut faire passer votre idée au niveau supérieur. Beaucoup de gens veulent acquérir des connaissances sur le yoga et apprendre à le pratiquer. Une application mobile de yoga bien conçue est celle qui est utile à la fois aux débutants et aux experts en yoga. Par conséquent, l'intégration d'une section de yoga dans votre application de yoga est un excellent moyen de répondre à un public plus large. Cela augmentera également les chances que votre application devienne plus populaire et plus réussie, car les gens partageront les liens du blog sur les plateformes de médias sociaux. De même, les instructeurs peuvent également simplement renvoyer leurs étudiants de yoga vers les blogs ou les vidéos de votre application, ce qui est utile pour gagner en reconnaissance et en crédibilité.

Inscription



Vous ne devez pas ignorer l'importance d'offrir un contenu personnalisé car de plus en plus d'utilisateurs exigent aujourd'hui un tel contenu. De plus, si vous envisagez de proposer des achats intégrés via votre application de yoga, vous devez inclure les fonctionnalités d'inscription et de connexion. Assurez-vous que le processus d'inscription est rapide et facile afin que tout le monde puisse s'inscrire à votre application en fournissant des informations de base telles que le nom, l'âge, les coordonnées et une brève introduction. De nos jours, l'intégration avec les plateformes de médias sociaux est facile, vous devez donc fournir une option pour créer un nouveau compte via Facebook, Gmail et d'autres réseaux similaires.

Avis



La raison la plus probable pour laquelle quelqu'un installera une application de yoga sur son mobile est qu'il souhaite développer une routine de yoga pour en tirer le maximum d'avantages. Vous pouvez les aider à le faire grâce aux notifications push. Cette fonctionnalité est essentielle car, en tant qu'utilisateurs, nous avons tendance à l'oublier si nous n'utilisons pas une application régulièrement. Ainsi, des notifications quotidiennes vous aideront à établir une connexion avec les utilisateurs de votre application de yoga. Il existe différentes façons d'utiliser les notifications push pour augmenter votre engagement avec les utilisateurs. Par exemple, vous pouvez envoyer des citations de motivation quotidiennes ou discuter brièvement des avantages du yoga pour inciter les utilisateurs à suivre des cours de yoga. De plus, les notifications sont également utiles pour rappeler aux utilisateurs les activités et événements à venir à proximité.

Boutique en ligne



La tendance à proposer des achats intégrés devient de plus en plus courante et populaire, en particulier après la pandémie de COVID-19, lorsque l'industrie du commerce électronique est en plein essor. Il existe de nombreux produits et services différents à vendre dans l'industrie du yoga. Par exemple, une robe pour le yoga, des tapis, des sacs, des serviettes, des offres de produits pour créer un espace de méditation et de nombreux autres produits qui améliorent les bienfaits du yoga. Si vous choisissez d'ajouter une boutique en ligne à votre application de yoga, vous devrez vous concentrer sur la mise en place de passerelles de paiement efficaces et sécurisées. Les utilisateurs préfèrent les applications et les magasins avec une variété d'options de paiement comme la carte de crédit/débit traditionnelle et diverses options bancaires mobiles comme PayPal et Apple Pay. Contrairement aux fonctionnalités de cette liste, l'ajout d'une boutique en ligne à votre application de yoga est une fonctionnalité totalement facultative car il est probable que vous ne souhaitiez pas vendre de produits. Par conséquent, vous devez d'abord considérer vos propres besoins, puis décider des fonctionnalités que vous souhaitez offrir à votre public cible.

Défis



L'ajout de défis quotidiens et hebdomadaires à votre application est un autre moyen fiable de renforcer l'engagement avec les utilisateurs de l'application. De tels défis inciteront les gens à pratiquer le yoga régulièrement et auront une motivation intrinsèque pour relever les défis. De plus, si vous souhaitez fidéliser les utilisateurs de l'application, vous devez les récompenser pour avoir relevé les défis. Une récompense peut prendre la simple forme d'un badge numérique ou de bons de réduction pour votre boutique en ligne si vous en avez une. Un sentiment d'accomplissement apportera une grande satisfaction aux utilisateurs.

Événements



Les événements de yoga sont populaires partout dans le monde. Il peut y avoir de nombreux événements tels que des ateliers de yoga en plein air, des séminaires par des gourous du yoga, des cours de yoga locaux et divers autres événements. Vous devez ajouter une fonctionnalité pour créer et gérer des événements de yoga afin que les utilisateurs puissent suivre toutes les activités liées au yoga. Cela améliorera également l'engagement avec votre application grâce à de nombreuses campagnes et événements.

Conception et mise en page



La structure et la mise en page globales, ou en termes techniques, la conception UX et UI de l'application, peuvent être le facteur déterminant du succès et de la popularité de toute application mobile. Toutes les fonctionnalités ci-dessus doivent être présentées de manière logique et conviviale. Les utilisateurs ont tendance à juger de la crédibilité d'un site Web ou d'une application mobile sur la base de sa conception. Par conséquent, vous devez vous efforcer de rendre l'application attrayante, attrayante et conviviale afin que tous les types d'utilisateurs puissent utiliser différentes fonctionnalités.

Combien coûte la création d'une application de yoga ?



Le temps et l'argent nécessaires pour développer une application de yoga dépendent directement du type et du nombre de fonctionnalités que vous souhaitez y intégrer. D'autres facteurs tels que le public cible, la complexité de la conception UI/UX, les fonctionnalités spécifiques, l'évolutivité et la plate-forme cible (iOS ou Android) affectent également le budget de développement d'une application de yoga. Le coût estimé requis pour développer une application de yoga professionnelle se situe entre 15 000 $ et 35 000 $. Il est évident que la manière traditionnelle de développer une application de yoga mobile est coûteuse et compliquée. La bonne chose est qu'AppMaster vous permet d'économiser beaucoup d'argent, de temps et d'énergie en utilisant sa plate-forme sans code pour créer une application fiable, efficace et conviviale.

Comment créer une application pour vos cours de gym et de yoga ?



Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités essentielles d'une application mobile de yoga, vous êtes bien placé pour comprendre comment vous pouvez créer une application pour votre salle de sport, votre centre de fitness ou vos cours de yoga personnels. Suivez ces trois étapes pour créer une application conviviale :

Étape 1 – Planification

La planification est sans doute la partie la plus importante de tout projet, y compris le développement d'applications mobiles. Vous devez effectuer des recherches approfondies avant de sélectionner un type spécifique d'application de yoga que vous souhaitez créer. La phase de planification comprend l'identification du public cible, l'évaluation d'une part de marché attendue et la recherche de solutions modernes pour dépasser les concurrents. Les données recueillies et analysées au cours de cette étape sont importantes tout au long du processus de développement. Il jette également les bases des fonctionnalités, de l'échelle, du budget, de la plate-forme et de la conception globale de l'application de yoga.

Étape 2 - Sélectionnez une solution de développement

Le développement d'applications mobiles est une industrie à grande échelle qui offre une large gamme de solutions sous la forme de piles de développement comme MEAN et MERN. Vous devez choisir une technologie appropriée en fonction des fonctionnalités attendues de votre application et en tenant compte du coût que vous êtes prêt à dépenser pour le développement de l'application. L'un des moyens les plus efficaces et les plus économiques de développer une application de yoga consiste à s'appuyer sur la solution de développement sans code d'AppMaster. Cela rendra l'ensemble du processus de développement plus facile, plus rapide, plus abordable et plus propre. Sinon, embaucher des développeurs professionnels pour utiliser des technologies de développement avancées telles que React Native, Swift et JavaScript risque d'être complexe et très coûteux. Étant donné que le coût de développement est un facteur décisif majeur dans le développement d'applications de yoga, il est recommandé de s'appuyer sur une solution de développement sans code.

Étape 3 - Construit et testé



La troisième et dernière étape du développement d'une application de yoga conviviale consiste à créer l'application avec toutes les fonctions requises et les fonctionnalités essentielles, comme indiqué ci-dessus. En règle générale, les fonctions courantes telles que l'enregistrement, les options de recherche, l'intégration aux réseaux de médias sociaux et la mise en œuvre de passerelles de paiement sont faciles à réaliser. La plupart du temps de développement est généralement consacré à des fonctionnalités uniques dans une application. Par exemple, les sections pour les séances et les événements de yoga sont une partie unique d'une application mobile de yoga. Une fois que vous avez construit l'application, vous devez la tester soigneusement avant de la lancer. Le processus de test comprend la détection et l'élimination de différents types d'erreurs, de problèmes et de lacunes potentielles dans une application. Vous devez effectuer des tests d'utilisabilité avant la publication en masse pour vous assurer que le public cible peut interagir avec l'application facilement et efficacement.

Quelle application de yoga est entièrement gratuite ?



Nous vivons à l'ère numérique, vous pouvez donc certainement trouver une large gamme d'applications mobiles de yoga gratuites sur le Google Play Store et l'App Store. Des applications comme Yoga for Beginners Mind + Body, Simply Yoga, Grokker et Underbelly ont fait leur marque dans l'industrie des applications de yoga. L'une des applications mobiles de yoga gratuites les plus importantes est Asana Rebel. Vous pouvez accéder gratuitement à toutes ses fonctionnalités importantes et l'utiliser pour apporter des changements importants à votre mode de vie grâce à des plans de régime, des conseils d'exercice et des séances de yoga régulières. Il comprend une section de défis quotidiens à travers laquelle vous pouvez conserver une trace de vos cours d'entraînement et de yoga quotidiens. Dans l'ensemble, Asana Rebel est une application de yoga gratuite utile à utiliser jusqu'à ce que vous développiez votre propre application de yoga à l'aide d'AppMaster.





Conclusion



Malgré la présence de nombreuses applications de yoga, il existe encore un espace important pour que davantage d'applications et d'entreprises émergent dans l'industrie du yoga, car il s'agit d'une industrie en croissance constante. La pandémie mondiale a également rendu les gens plus intéressés par les applications de santé et de bien-être, vous devriez donc capitaliser sur cette opportunité et développer une application de yoga en suivant les trucs et astuces discutés tout au long de cet article. Une application de yoga réussie peut apporter de grands changements à la société en encourageant les gens à devenir plus sains et plus en forme. De même, cela peut être une excellente opportunité financière pour les personnes impliquées dans le développement et la commercialisation d'une application de yoga pour encourager les gens à pratiquer le yoga et à profiter de ses nombreux avantages.