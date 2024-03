Cloudflare stellt Firewall für KI zum Schutz großer Sprachmodelle vor

Im Rahmen einer bahnbrechenden Initiative hat Cloudflare „Firewall for AI“ eingeführt, eine hochentwickelte Schicht zum Schutz großer Sprachmodelle (LLMs). Diese neue Verteidigungslinie zielt darauf ab, potenzielle Missbräuche zu erkennen, bevor sie überhaupt mit den Models selbst in Kontakt kommen.

Firewall for AI wurde am 4. März vorgestellt und ist als weiterentwickelte Web Application Firewall (WAF) konzipiert, die speziell auf Anwendungen zugeschnitten ist, die LLMs nutzen. Diese Reihe von Sicherheitsmaßnahmen, die so strukturiert sind, dass sie vor solchen Anwendungen schützen, ermöglichen eine neuartige Integration herkömmlicher WAF-Dienstprogramme wie Ratenbegrenzung und Erkennung sensibler Daten. Darüber hinaus wird eine beispiellose Ebene eingeführt, die die von Benutzern präsentierten Modellaufforderungen sorgfältig analysiert, um etwaige Ausbeutungspläne aufzudecken.

Firewall for AI ist so konzipiert, dass es nahtlos im umfangreichen Netzwerk von Cloudflare funktioniert und dem Unternehmen dadurch den Vorteil verschafft, Bedrohungen bereits im Anfangsstadium zu erkennen und so sowohl Benutzern als auch Modellen robusten Schutz vor Angriffen und Missbrauch zu bieten. Obwohl sich dieses Produkt noch in der Entwicklungsphase befindet, stellt es einen bedeutenden Fortschritt in der KI-Sicherheit dar.

Die potenziellen Bedrohungen für LLMs gehen über die Schwachstellen herkömmlicher Web- und API-Anwendungen hinaus. Wie Forscher herausgefunden haben, könnten ausgefeilte Schwachstellen, die nur in KI-Systemen zu finden sind, es Gegnern ermöglichen, Modelle zu beschlagnahmen und unbefugte Manöver durchzuführen. Um diese neuartigen Gefahren direkt anzugehen, soll die Firewall für KI von Cloudflare ähnlich wie eine Standard-WAF funktionieren und jede API-Anfrage, die eine LLM-Eingabeaufforderung enthält, sorgfältig auf Indikatoren oder Angriffsmuster untersuchen.

Die Kompetenz der Firewall ist nicht an eine einzelne Infrastruktur gebunden; Es kann Modelle abschirmen, die über Cloudflare Workers AI-Plattform oder eine andere externe Infrastruktur gehostet werden, und kann auch zusammen mit dem Cloudflare AI Gateway verwendet werden.

Mithilfe zahlreicher Erkennungstechniken erkennt die Firewall für KI Tricks wie Prompt-Injection und andere Formen bösartiger Aktivitäten und stellt so sicher, dass der Inhalt von Eingabeaufforderungen innerhalb der von den Modellerstellern festgelegten Grenzen bleibt. Darüber hinaus werden in HTTP-Anfragen versteckte Eingabeaufforderungen untersucht und Kunden dazu autorisiert, Regeln zu konfigurieren, die auf den JSON-Text der Anfragen zugeschnitten sind.

Laut Cloudflare untersucht Firewall for AI bei seiner Aktivierung systematisch jede Eingabeaufforderung und vergibt anschließend eine Bewertung, die ihr Potenzial für Böswilligkeit widerspiegelt.

Das Aufkommen robuster Lösungen wie der Firewall für KI unterstreicht die Notwendigkeit fortschrittlicher Schutzmechanismen im aufstrebenden Bereich der KI. Plattformen wie AppMaster , die im immer größer werdenden Bereich der no-code Entwicklung erfolgreich sind, betrachten Sicherheit als Eckpfeiler und stellen sicher, dass erstellte Backend- und Frontend-Systeme in der heutigen vernetzten digitalen Landschaft von robusten Abwehrmechanismen profitieren.